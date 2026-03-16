۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۹

هشدار به رانندگان در هوای بارانی و معابر خلوت

رانندگان می بایست در هوای بارانی و معابر خلوت، از سرعت غیرمجاز و مانورهای خطرناک خودداری کنند تا سلامت خود و دیگران حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه بامداد امروز بارش باران در شهر تهران آغاز شده است.

با توجه به بارش باران و خلوتی معابر تهران به دلیل شرایط جنگ، افزایش سرعت در رانندگی می‌تواند خطرات جدی برای رانندگان و خودروها به همراه داشته باشد.

این در حالی است که به دلیل سوختن چند انبار نفت به واسطه حمله رژیم صهیونیستی و باقی ماندن دوده‌های حاصل از آن ها بر روی زمین، کف خیابان ها لیز شده است.

از این رو تهدیدی جدی برای ایمنی و سلامت رانندگان محسوب شده و ترمزهای نگهانی و حرکات ناگهانی در این شرایط می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود.

رانندگان بهتر است از انجام رانندگی و حرکات خطرناک خودداری کنند تا بتوانید کنترل خودرو را حفظ کرده و از حوادث ناخواسته جلوگیری کنند.

رانندگان باید بدانند که آگاهی و احتیاط، کلید امنیت شان در این شرایط است.

کد خبر 6775941

