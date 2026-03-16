حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتحاد و همدلی مردم و حضور آنان در خیابان‌ها گفت: این اتحاد بر دل سیاه دشمن هراس می‌اندازد.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر رهبر شهید پس از جنگ دوازده روزه بر دو مقوله کلیدی اتحاد و انسجام ملی و ایجاد امید، ادامه داد: این اتحاد ملی پس از شهادت رهبر عزیز، تجلی واقعی خود را در کشور نمایان کرده است.

امام جمعه کازرون این انسجام بی‌نظیر را یکی از برکات خون رهبر شهید دانست و به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، حتی با وجود شرایط جوی نامساعد در بسیاری از نقاط کشور، اشاره کرد.

حجت‌الاسلام مهبودی افزود: کسانی در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند که در چهل و هفت سال گذشته هیچ‌گاه در راهپیمایی‌ها حضور نداشتند، اما به برکت خون رهبر عزیز ما، این اتحاد، انسجام و حس وطن‌دوستی در مردم تقویت شد و در راهپیمایی روز قدس حضور پرشور و چشم‌گیر داشتند.

امام جمعه کازرون همچنین تصریح کرد که با این اتحاد شکل گرفته میان مردم، نیروهای مسلح با دلگرمی و استحکام بیشتری ایستاده‌اند. مردم به نیروهای مسلح پیام داده‌اند که میدان را شما اداره کنید، خیابان‌ها را ما اداره خواهیم کرد.

وی با تشبیه وضعیت کنونی به تنگه احد، هشدار داد که رها کردن میدان، دشمن را از پشت به آنان نزدیک خواهد کرد.

حجت‌الاسلام مهبودی در ادامه به بصیرت مردم اشاره کرد و گفت: مردم ما با بصیرتند و امروز این را خیلی خوب فهمیدند. در این شب‌ها خانوادگی در اجتماعات و میادین اصلی شهر حضور پیدا می‌کنند و فرصت عرض اندام را از سلطنت‌طلبان، منافقین و اغتشاشگران گرفته‌اند و محکم و باقدرت در صحنه حضور دارند و ایستاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این انسجام ملی باعث عقب‌نشینی دشمن شده و آنان در دستیابی به دستاوردهای مهم نظامی ناکام مانده‌اند.

حجت‌الاسلام مهبودی افزود: چشم امید دشمن به اغتشاش در درون کشور است و مردم این را خوب فهمیده‌اند و محکم در صحنه ایستاده‌اند. امیدواریم که تا آخر هم این ایستادگی ادامه داشته باشد و قطعاً طبق وعده‌های الهی، پیروز خواهیم شد.