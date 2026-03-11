رئوف: پیروی از رهبر معظم انقلاب ضامن انسجام و اقتدار امت اسلامی است

امیر رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، گفت: لازم میدانم این انتخاب شایسته و هوشمندانه را به همه مردم شریف ایران اسلامی و امت اسلامی تبریک عرض کنم و از اعضای مجلس خبرگان رهبری به دلیل این تصمیم مهم و تاریخی قدردانی کنم.
وی با اشاره به شهادت امام شهید امت افزود: هرچند داغ فقدان رهبر فرزانه انقلاب برای مردم ایران و جهان اسلام بسیار سنگین و جانکاه است، اما انتخاب شایسته جانشین ایشان موجب ایجاد موجی از آرامش، امید و اطمینان در جامعه شد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس افزود:آیت الله سید مجتبی خامنه ای سالهای متمادی در مکتب انقلاب و در کنار رهبر فقید انقلاب اسلامی پرورش یافته و مدارج علمی و فقهی را طی کرده است و بهعنوان شخصیتی شجاع، مدیر و مدبر شناخته میشود.
رئوف تأکید کرد: ملت ایران همانگونه که در طول سالهای گذشته از رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی روحالله خمینی و همچنین رهبر فقید انقلاب اسلامی تبعیت کردهاند، امروز نیز با بصیرت و آگاهی از رهبر انقلاب اسلامی پیروی خواهند کرد.
وی حفظ وحدت و انسجام ملی را یکی از ضرورتهای مهم در شرایط کنونی دانست و گفت: در مقطع حساس کنونی باید با حفظ همبستگی و اتحاد، در برابر دشمنان قسمخورده ملت ایران ایستادگی کنیم.
مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس همچنین با اشاره به دشمنیهای قدرتهای استکباری با جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران با وحدت و همدلی در برابر توطئههای دشمنان، بهویژه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ایستادگی خواهد کرد.
رئوف در پایان ابراز امیدواری کرد: با هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با قدرت ادامه یافته و این پرچم الهی در نهایت به دست صاحب اصلی آن، حضرت مهدی (عج) سپرده شود.
