خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان*: امت ما این روزها در سوگ فقدان پدر و پیشوای خود، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای، به سوگ نشسته است؛ حادثه‌ای که می‌توان آن را نظیر واقعه عظیم کربلا، ضایعه‌ای برای خانواده امت اسلامی دانست.

رهبر شهید، امت اسلامی را همواره به وحدت و یکپارچگی دعوت می‌فرمودند، اما اینک در غم از دست دادن ایشان، ملت ایران همچون خانواده‌ای بزرگ، خود را عزادار پدری مهربان و رهبری دلسوز می‌بیند.

اما جنس این عزا، عاشورایی است؛ نه عزای خاموش و سکون، بلکه عزایی که زنده می‌کند، حیات می‌بخشد، موجی از تحرک و تحول ایجاد می‌کند و ملت را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد. همان‌گونه که عاشورا مکتبی زنده برای تمام اعصار است، این مصیبت نیز باید ما را به خودآگاهی و حرکت وادارد.

این خانواده عظیم که امروز در غم فقدان امام و مقتدای خود اشک می‌ریزد، سه ویژگی و وظیفه را توأمان دنبال می‌کند:

انسجام و یکپارچگی حول آرمان‌ها : ما همه با هم هستیم.در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در صفوف امت هستند، باید یکپارچگی خود را نسبت به آرمان‌های انقلاب و اهداف والایی که امام شهیدمان برای ما ترسیم کرد، حفظ کنیم. این انسجام، پاشنه آشیل توطئه‌های دشمن است.

انتقام خون ناحق : انتقام خون به ناحق ریخته شده پدر، پیشوا و بزرگ این خانواده، وظیفه‌ای فراموش‌نشدنی است. این مطالبه، نه فقط یک شعار، بلکه یک تکلیف شرعی و ملی است که باید در زمان و مکان مناسب و با تدبیر و هوشمندی دنبال شود.

انقیاد و اطاعت از امام رشید : ما در این مسیر،سرسپرده و گوش‌به‌فرمان رهبر جدید و جانشین برحق این مسیر هستیم. ما همه خون‌خواه پدر، گوش‌به‌فرمان پسر هستیم. انقیاد از ولایت فقیه و اطاعت از امام رشید، رمز عبور از همه گردنه‌های سخت است.

امروز بحمدالله شاهد تحقق وعده الهی «إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ» هستیم؛ خداوند امر دین خود را از طریق بلوغی که در این ملت دید، جاری ساخت. این رشد یافتگی را چنان مقدر کرد که پس از امام کبیر، حضرت امام خمینی (ره) و اکنون پس از امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، امام رشیدی نصیب ما فرمود. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که خود مصداق بارز «امام رشید» هستند، امتی رشید و رشد یافته را رهبری می‌کنند و امروز نیز این مسیر با قوت ادامه دارد.

اکنون که در مسیر پرچالش خود گام برمی‌داریم، تشخیص وظیفه و استفاده حداکثری از فرصت‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت، ضرورتی انکارناپذیر است. برای این منظور، سه اقدام فوری و اساسی مورد نیاز است:

نخست؛ ایجاد شبکه اطلاعاتی مردم‌پایه ؛ ما نیازمند شناسایی دقیق شبکه نااهلان داخلی و مزدورانی هستیم که در داخل کشور به دنبال ضربه زدن به این پیکر واحد هستند.این مهم جز با تشکیل یک شبکه اطلاعاتی مردم‌پایه محقق نمی‌شود؛ شبکه‌ای که در آن هر شهروند، یک سنسور هوشیار برای صیانت از امنیت ملی و حراست از انقلاب اسلامی باشد و با دستگاه‌های اطلاعاتی کشور همکاری نماید.

دوم؛ ایجاد شبکه مواسات و کمک مؤمنانه ؛ مسائل درون‌خانوادگی ملت ایران را باید خودمان حل کنیم.همان‌گونه که در ایام کرونا و دیگر بحران‌ها، کمک‌های مؤمنانه جلوه باشکوهی از همدلی را به نمایش گذاشت، امروز نیز تقویت این شبکه می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی و اجتماعی را مرتفع سازد و بار مسئولیت را از دوش نظام اسلامی بردارد تا جبهه حق علیه باطل تضعیف نشود.

سوم؛ حفظ حضور عمومی در صحنه ؛ حضور در خیابان‌ها و میدان‌های انقلاب،مصداق روشن آیه شریفه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ» است. پیامبر (ص) مأمور شد که خود استقامت کند و مؤمنان را به استقامت وا دارد. نباید میدان را خالی کنیم و نباید اجازه دهیم روزمرگی‌ها و خستگی‌های زودگذر، ما را از این تکلیف بزرگ بازدارد. این حضور، نمایش وفاداری به آرمان‌های امام شهید و پشتیبانی از جانشینان برحق ایشان است.

بدون شک فریاد انتقام خواهی امام شهید و شهدای مظلوم حملات وحشیانه دشمن، سوخت حقیقی موشک‌هایی است که پایگاه‌های آمریکایی و فلسطین اشغالی را زیر و رو کرد.

ان‌شاءالله خداوند به ما توفیق دهد تا با شایستگی و لیاقتی که در سایه این بلوغ و رشد یافتگی ایجاد شده است، بتوانیم زمینه‌ساز ظهور آن امام منتظر، مهدی آل محمد (عج) باشیم.

*مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس