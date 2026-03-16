  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

حجت الاسلام فاطمی: عشایر همواره در طول تاریخ نقش‌آفرین بوده‌اند

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: عشایر این استان خصوصا بختیاری‌ها در طول تاریخ برای ما بسیار نقش آفرین بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح دوشنبه در اجتماع تبار غیرت، شکوه بیعت اظهار کرد: عشایر این استان خصوصا بختیاری‌ها در طول تاریخ برای ما بسیار نقش آفرین بودند و در سال‌های پیش این عشایر حضور فعالی داشتند.

وی با اشاره به اینکه حسین قلی خان بختیاری نفوذ خارق العاده‌ای در جنوب و غرب ایران داشت و منجر به ترس ناصر الدین قاجار شد گفت: در عرصه انقلاب مشروطیت به واسطه حضور تفنگ چی‌ها و مسلح بودن بختیاری‌ها به عرصه سیاسی کشور کشیده شدند.

فاطمی بیان داشت: نقش پررنگ عشایر بختیاری، قشقایی و بلوچ در ایران به خاطر جنگ آوری و دلیری‌ آن‌ها بسیار مهم است.

وی اذعان داشت: عشایر در توسعه سیاسی ایران نقش بسزایی داشته‌اند، اما از طرفی به دلیل این شجاعت، صلابت، غیرت و …. گاها بدخواهان به دنبال سو استفاده از آن‌ها بودند و این در حالی است که این نیت شوم آن‌ها با بصیرت این قوم بزرگ نقش برآب شده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: وقتی انگلیس نقشه تغییر رژیم ایران را گرفت و قاجار را بردارد متوجه علی قلی خان سردار اسعد بختیاری شد و تصمیم به حمایت آن گرفت اما این بزرگ مرد زیر بار نرفت و نخواست که عامل بیگانگان شود و به این ترتیب رضاشاه مهره انگلیس شد.

فاطمی با اذعان بر اینکه عشایر همیشه یار و یاور ملت ایران بوده است گفت: امروز سلطنت‌طلب‌ها روی همه جنایت‌کاران و انسان‌های شرور را سفید کرده‌اند و مساجد و محل عبادت مردم را تخریب کرده و قرآن‌ها سوزاندند و مقدسات اسلامی را نابود کردند و امروز نیز به دنبال فریب عشایر هستند اما بیداری این قوم بزرگ جلو این نقشه را گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: عشایر یک کینه مقدسی را در دل می‌پرورانند تا به برکت آن به زودی طومار اسرائیل و آمریکا را در هم بپیچد.

فاطمی عنوان کرد: افرادی که آن طرف آب هستند و به دنبال پست و مقام با نابودی مردم و سرمایه‌های ملی کشورشان به این مسیر قدم نهاده‌اند.کشتن دانشمندان ما یعنی خیانت و باید دست این جنایتکاران را از کشور کوتاه کنیم.

وی در پایان گفت: چراغ سبزی که بیگانگان و وطن‌فروشان به ما نشان می‌دهند ملاک راه ما نیست.

کد خبر 6775980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها