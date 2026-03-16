به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح دوشنبه در اجتماع تبار غیرت، شکوه بیعت اظهار کرد: عشایر این استان خصوصا بختیاری‌ها در طول تاریخ برای ما بسیار نقش آفرین بودند و در سال‌های پیش این عشایر حضور فعالی داشتند.

وی با اشاره به اینکه حسین قلی خان بختیاری نفوذ خارق العاده‌ای در جنوب و غرب ایران داشت و منجر به ترس ناصر الدین قاجار شد گفت: در عرصه انقلاب مشروطیت به واسطه حضور تفنگ چی‌ها و مسلح بودن بختیاری‌ها به عرصه سیاسی کشور کشیده شدند.

فاطمی بیان داشت: نقش پررنگ عشایر بختیاری، قشقایی و بلوچ در ایران به خاطر جنگ آوری و دلیری‌ آن‌ها بسیار مهم است.

وی اذعان داشت: عشایر در توسعه سیاسی ایران نقش بسزایی داشته‌اند، اما از طرفی به دلیل این شجاعت، صلابت، غیرت و …. گاها بدخواهان به دنبال سو استفاده از آن‌ها بودند و این در حالی است که این نیت شوم آن‌ها با بصیرت این قوم بزرگ نقش برآب شده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: وقتی انگلیس نقشه تغییر رژیم ایران را گرفت و قاجار را بردارد متوجه علی قلی خان سردار اسعد بختیاری شد و تصمیم به حمایت آن گرفت اما این بزرگ مرد زیر بار نرفت و نخواست که عامل بیگانگان شود و به این ترتیب رضاشاه مهره انگلیس شد.

فاطمی با اذعان بر اینکه عشایر همیشه یار و یاور ملت ایران بوده است گفت: امروز سلطنت‌طلب‌ها روی همه جنایت‌کاران و انسان‌های شرور را سفید کرده‌اند و مساجد و محل عبادت مردم را تخریب کرده و قرآن‌ها سوزاندند و مقدسات اسلامی را نابود کردند و امروز نیز به دنبال فریب عشایر هستند اما بیداری این قوم بزرگ جلو این نقشه را گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: عشایر یک کینه مقدسی را در دل می‌پرورانند تا به برکت آن به زودی طومار اسرائیل و آمریکا را در هم بپیچد.

فاطمی عنوان کرد: افرادی که آن طرف آب هستند و به دنبال پست و مقام با نابودی مردم و سرمایه‌های ملی کشورشان به این مسیر قدم نهاده‌اند.کشتن دانشمندان ما یعنی خیانت و باید دست این جنایتکاران را از کشور کوتاه کنیم.

وی در پایان گفت: چراغ سبزی که بیگانگان و وطن‌فروشان به ما نشان می‌دهند ملاک راه ما نیست.