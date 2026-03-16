پیش بینی افزایش سرعت باد در همدان

محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته شاهد بارش باران در نقاط مختلف استان بودیم، اظهار کرد: طبق گزارش‌های دریافتی بیشترین بارش با ۴۷ میلیمتر مربوط به تاریک دره نهاوند بوده است.

وی با بیان اینکه در ایستگاه‌های سطح شهرهای اسدآباد و تویسرکان بارش‌هایی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیمتر گزارش شده است، ادامه داد: در ایستگاه دانشگاه بوعلی همدان نیز بیشترین بارش ۲۲ میلیمتر بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه در نیمه شرقی نیز حدود ۱۰ میلیمتر بارش اتفاق افتاده است، ادامه داد: امروز به مرور از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد و در ساعاتی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز به مرور از پوشش ابر نیز کاسته خواهد شد، افزود: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه عمدتا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است.

باقری شکیب با بیان اینکه برای بازه زمانی پنج شنبه بعد از ظهر تا قبل از ظهر جمعه نیز فعالیت سامانه بارشی دیگری را به شکل باران در استان خواهیم داشت، بیان کرد: پیش بینی می‌شود در سامانه جدید ۱۰ میلیمتر بارش رخ دهد و دماهای صبحگاهی بالای صفر خواهد بود.

وی با بیان اینکه کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته ۷ درجه سانتیگراد و ۱۴ درجه سانتیگراد بوده است، اضافه کرد: گل تپه با ۴ درجه سانتیگراد سردترین و همدان و بهار با ۱۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقاط استان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: سرعت باد در ۲۴ ساعت گذشته در ملایر، نهاوند و شیرین سو حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.