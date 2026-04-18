صمیمی: ۶۲ مدرسه آذریایجان غربی در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مهاباد اظهار کرد: براثر حملات هوایی آمریکایی - صهیونی، ۶۲ مدرسه در سطح استان دچار آسیبدیدگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد شدهاند.
وی ادامه داد: این مدارس در اثر اثرات انفجارهای ناشی از حملات به صورت غیرمستقیم دچار آسیب شده اند اما میزان برآورد مالی این خسارات از ۳۰۰ میلیارد ریال فراتر است.
صمیمی خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع، از جمله همیاری خیران مدرسهساز، مساعدت اداره کل نوسازی مدارس و همچنین مشارکت انجمن اولیا و مربیان، نسبت به جبران خسارتهای وارده به فضاهای آموزشی اقدام می کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: با وجود تمامی محدودیتها، فرایند تعلیم و تربیت هیچگاه متوقف نشده و در همین راستا، از بستر شاد به عنوان پلتفرم اصلی آموزش مجازی بهره بردیم و با توجه به شرایط، امکان استفاده از سایر پیامرسان های داخلی همچون روبیکا، ایتا و بله نیز برای دانشآموزان فراهم بلامانع است.
فرماندار ویژه مهاباد هم در این جلسه، با تاکید بر انتقال صحیح دستاوردها و روایتهای مربوط به جنگ تحمیلی گفت: تبیین مجاهدتها، مقاومت نیروهای مسلح و فداکاریهای مردم در میدان نبرد، باید از طریق دانشآموزان و اولیای گرامی به تمامی سطوح جامعه منتقل و ترویج یابد.
امیر عشایری با اشاره به اینکه کشورهای منطقه خلیج فارس بازندگان اصلی جنگ رمضان بودهاند، افزود: روایت مستند و اولیه ما از این جنگ باید به عنوان روایت غالب و مرجع در سطح بینالمللی مطرح شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به مصوبه اعتبارات مناسب از سوی وزارت آموزش و پرورش برای توسعه و تجهیز مدارس مهاباد در سال گذشته، بیان کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی آموزشی در این شهرستان قبل از شروع جنگ تحمیلی فعال شده بود.
سلام ستوده افزود: با برقراری شرایط آتشبس، فعالیت این پروژهها از سر گرفته شده و مساعدت های لازم از سوی معاون وزیر آموزش و پرورش برای تجهیز مدارس این شهرستان نیز صورت می گیرد.
در ادامه این جلسه در خصوص مشکلات نحوه استفاده از مدارس خیرساز، سالن های ورزشی مختص آموزش و پرورش، سرویس مدارس و سایر مسایل مروبط به حوزه آموزش بحث و تصمیماتی با حضور مدیرکل استان اتخاذ شد.
