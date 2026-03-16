استاندار گیلان: دشمنان به دنبال تضعیف ایران بودند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح دوشنبه در کارگروه رفع موانع تولید ضمن محکومیت تجاوزات دشمن به خاک ایران با اشاره به اقدامات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی در قبال کشورمان اظهار کرد: دشمنان امریکایی-صهیونیستی با راه‌اندازی جنگ در کشورمان به دنبال تضعیف ایران بودند، اما آنچه در کشورمان اتفاق افتاده، نه تنها سقوط نبوده بلکه تثبیت بیشتری داشته است.

حق‌شناس با تأکید بر موضع رئیس جمهور آمریکا، خاطرنشان کرد: موضع رئیس جمهور معلول‌الحال آمریکا این است که: من نفعی از تنگه هرمز نمی‌برم و هر کشوری نفع می‌برد امنیتش را تضمین کند بنابراین این پرسش پیش می آید اگر نفعی نمی‌برید چطور حمله کرده‌ای؟

وی با اشاره به اینکه هر چقدر از زمان این جنگ می گذرد مخالفان این تجاوز در جهان بیشتر می شود، گفت: به امید خدا ما از این مرحله عبور خواهیم کرد. هزینه سنگینی پرداخت شده اما به لطف خدا و همراهی مردم به پیروزی خواهیم رسید البته این جنگ دستاوردهای بزرگی دارد که به مرور زمان خود را نشان می دهد.

استاندار گیلان در خصوص تأثیرات این جنگ بر زندگی مردم اظهار داشت: ایرانی‌ها ایام عید سفر به کشورهای همسایه می‌رفتند، اما اکنون سفرهای خارجی وجود ندارد. این جنگ باید با پیروزی سرانجام برسد.

وی در پایان با تاکید بر صرفه جویی انرژی از سوی هتل داران گفت: طبق ساز و کاری که در تهران دیده شده از ۹ اسفند به بعد چک برگشتی نخواهیم داشت و ملاحظات هتل داران نیز در نظر گرفته شده است و همچنین راهکارهایی برای مشکلات پرداخت حق بیمه و بدهی‌های بانکی هتل‌ها و اماکن گردشگری گیلان با توجه به شرایط فعلی کشور اتخاذ شده است.