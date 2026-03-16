به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی یزدی‌خواه در تشریح نتیجه بررسی ها از نحوه عرضه کالاهای اساسی به مردم پایتخت در این شرایط خاص کشور، گفت: به دنبال بازدیدهایی که داشتیم، مشخص شد وضعیت توزیع آرد و نان در تهران مطلوب است، کمااینکه نانوایی ها در قالب سه شیفت فعالیت می‌کنند که نیاز تهران و حتی برخی شهرهای دیگر را هم تامین کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عرضه سایر ارزاق عمومی مثل برنج و روغن نیز در فروشگاه‌ها به نحو احسن انجام می شود و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی در انتقاد به نحوه خدمات‌رسانی از سوی بانک ها، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات کنونی که در حال پیگیری هستیم تا رفع شود، ازدحام در شعبات کشیک بانک‌هاست چراکه از تمام ظرفیت خود برای ارائه خدمات استفاده نمی کنند و فقط با ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد پست هایشان فعالیت دارند.

وی افزود: بعضی از سیستم های بانک ها نیز برای تبادلات بین بانکی دچار اختلال است، لاجرم مشتریان باید به شعبات کشیک مراجعه کنند که آنها هم به دلیل ازدحام با محدودیت در خدمات رسانی مواجه هستند. هم اکنون در حال رایزنی هستیم تا مسئولان مربوطه نسبت به اصلاح این وضعیت ورود پیدا کنند تا مردم در این شرایط حساس به ویژه در آستانه سال نو با مشکل مواجه نشوند.