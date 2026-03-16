سلامت روان در زمان بحران؛ راهکارهای خودمراقبتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در زمان جنگ و بحران‌های روانی ممکن است افراد دچار ترس، اضطراب، خشم، ناامیدی و سردرگمی شوند و این حالت طبیعی است اما وقتی اضطراب از حد و حد اعتدال خارج شود لازم است اقدامات خودمراقبتی برای مدیریت آن انجام شود و برخی راهکارها برای موقتی شدن این حالت به کار گرفته می‌شوند و هدف اصلی کمک به افراد برای بازگشت به حالت تعادل روانی است و در این شرایط باید به احساسات خود توجه کرد و آنها را پذیرفت.

افراد باید به این موارد توجه کنند که اگر احساس نگرانی دارند می‌توانند از اعضای خانواده و دوستان خود صحبت کنند و این کار باعث می‌شود احساس بهتری داشته باشند و همچنین اگر احساس عصبی یا ناامیدی دارند می‌توانند با اعضای خانواده و دوستان خود صحبت کنند و اگر احساسات آنها احساسات واقعی است آنها را بپذیرند و به دوستان و خانواده خود ابراز کنند و از انکار احساسات پرهیز کنند و در این شرایط بهتر است به جای پنهان کردن احساسات آنها را با افراد قابل اعتماد در میان بگذارند.

افرادی که به صورت مداوم با استرس و ترس مواجه می‌شوند باید به مراکز درمانی مراجعه کنند و برای این افراد باید محیطی امن و آرام فراهم شود تا بتوانند احساس امنیت کنند و اگر ممکن است در این شرایط از مراکز مشاوره استفاده کنند و از تماس با اخبار منفی و غیرضروری پرهیز کنند و در عوض بر راهکارهای عملی و مثبت تمرکز کنند و به دنبال فعالیت‌هایی باشند که باعث آرامش روانی می‌شود و از مصرف مواد مخدر و الکل باید به شدت پرهیز کرد.

در این زمان از فعالیت‌های ورزشی و جسمانی پرهیز نکنند و در عوض به دنبال فعالیت‌های آرام‌بخش باشند و از مصرف مواد مخدر پرهیز کنند و به جای آن به فعالیت‌هایی مانند مطالعه، هنر یا دعا و نیایش بپردازند و حفظ برنامه‌های روزمره تا حد امکان می‌تواند به ایجاد احساس امنیت و آرامش در افراد کمک کند و باید به دنبال فعالیت‌هایی بود که باعث احساس ارزشمندی و امیدواری می‌شود.

باید به سالمندان کمک کنند و به آنها اطمینان دهند و به آنها بگویند که در این شرایط امن هستند و نباید آنها را تنها بگذارند و در این شرایط باید به آنها کمک کنند و از آنها به خوبی مراقبت کرد و باید به آنها احساس ارزشمندی داد و به آنها نشان داد که در این شرایط تنها نیستند و جامعه پشت آنهاست.