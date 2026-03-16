ادای احترام به خانواده شهدا در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان خادمان شهدا در استان آذربایجان شرقی همچنان در مسیر دلجویی و تکریم خانواده‌های معظم شاهد گام برمی‌دارد. روز دوشنبه علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از رئیس بنیاد شهید کشور به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار، مهمان منازل شهدایی شدند که خون پاکشان گواه حقانیت و مظلومیت ایران اسلامی است.

در این سلسله دیدارها، هیئت اعزامی ضمن ابلاغ پیام تسلیت و تبریک مقامات عالی نظام، پای درد دل‌ها و روایت‌های حماسیِ خانواده‌های این قهرمانان نشستند؛ شهدایی که نامشان در این روزها مایه فخر و مباهات دیار آذربایجان شده است.

گام نخست این کاروان عشق، حضور در منزل شهید والامقام «حسین عفتی لاله» بود؛ پدر فداکاری که با نثار جان خویش، درس آزادگی را مشق کرد. از این شهید گرانقدر سه یادگار ارزشمند (دو دختر و یک پسر) به جای مانده است و حضور مسئولان در جمع گرم اما داغدار این خانواده، تجلی این پیام روشن بود که ملت ایران، یادگاران شهدا هستند.

مسیر این تکریم در ادامه به روستای «امند» رسید؛ جایی که راوی مظلومیت شهروندان بی‌دفاع است. در جریان بمباران وحشیانه مناطق غیرنظامی این روستا، خون پاک دو تن از اهالی بی‌گناه به نام‌های شهید «علی پیری» و شهید «علی سرباز» به زمین ریخت. از هر یک از این شهدای مظلوم، یک فرزند به یادگار مانده است که بی‌شک سندی زنده بر توحش دشمنان و در عین حال، استقامت بی‌بدیل ملت ایران خواهند بود.

مقصد بعدی خادمان شهدا، تجلیل از جان‌برکفان مرزبانی و امنیت بود. مقامات استانی با حضور در منازل شهیدان «ابوالفضل خراج مایان» و «محمدرضا قنبری»، به مقام شامخ جوانانی ادای احترام کردند که سینه‌هایشان را سپر بلای امنیت کشور ساختند. شهید خراج مایان، سرباز دلاور و مجردی که پس از ۱۱ ماه خدمت صادقانه در منطقه بانه آسمانی شد و شهید قنبری، سرباز غیور فراجا که در مهاباد به فیض شهادت نائل آمد، امروز نمادهای درخشان غیرت جوانان خطه آذربایجان در دفاع از حریم میهن به شمار می‌روند.

اما شاید تلخ‌ترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین پرده از دیدارهای امروز، حضور در منزل بازماندگان خانواده شهیدپرور «علیزاده» بود. در جریان حمله ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی به یک منزل مسکونی در منطقه زعفرانیه، پروازی سه‌نفره و خونین رقم خورد؛ جایی که شهید «حبیب علیزاده» به عنوان پدر خانواده، در کنار دو دسته گل پرپر شده‌اش، «ماهان» ۱۳ ساله و «ماهور» ۴ ساله در خون خود غلتیدند. قصه پرغصه مظلومیت «ماهور» خردسال در این فاجعه، بار دیگر چهره واقعی و سفاکِ دشمنان این مرز و بوم را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشید.

در پایان این دیدارها، سلمانی و میراب ضمن بررسی وضعیت و رسیدگی به امور این خانواده‌های معزز، تاکید کردند که خون پاک این شهدا، از کودک ۴ ساله تا سربازان در خط مقدم، عزم ملت ایران را برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار راسخ‌تر کرده و بنیاد شهید با تمام توان، خادم و پشتیبان این اسوه‌های صبر و بصیرت خواهد بود.