خسارات جنگ به مسکن و اشتغال مددجویان بهزیستی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مجموع آسیب‌ها و خسارات وارده به افراد و مراکز سازمان بهزیستی در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اطلاعات دقیقی ارائه داد.

وی درباره آمار خسارات به مسکن مددجویان بیان کرد: در حوزه مسکن، تعداد واحدهای مسکونی مددجویان آسیب‌دیده ۹۵۶ واحد است که از این تعداد ۴۱ واحد تخریب کامل شده‌اند و ۹۱۵ واحد با آسیب ۵ تا ۵۰ درصد مواجه شدند.

اثرات حملات بر اشتغال مددجویان

حسینی تعداد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ را ۲۴۷۵ شغل تخمین زد و گفت: تلاش می‌شود این خسارات از طریق اعتبارات و سرمایه در گردش جبران شود.

رئیس سازمان بهزیستی درباره خسارات به ساختمان‌های اداری متذکر شد: آسیب‌دیدگی ساختمان‌های اداری در استان‌های مختلف بدین ترتیب است: کردستان ۵۰ درصد، ایلام ۴۰ درصد، کرمانشاه ۴۰ درصد، تهران (شمیرانات و شهرری) ۱۵ درصد و آذربایجان غربی ۵ درصد.

شهادت دو مددجوی بهزیستی

وی با اشاره به اینکه تعداد مراکز غیردولتی تابعه سازمان بهزیستی که آسیب دیده‌اند، ۱۸ مرکز است، گفت: همچنین از میان مددجویان دارای معلولیت، ۲ نفر در استان ایلام به شهادت رسیده‌اند و در مجموع، حدود ۳۰ هزار خانوار در انواع آسیب‌های مختلف دچار مشکل شده‌اند که نیازمند کمک‌های فوری هستند.