به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آماده‌سازی و ذخیره‌سازی ۳۰۰ تن سیب و پرتقال برای تأمین میوه پایان سال خبر داد و گفت: این محصولات با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان و مسافران در مراکز عرضه مستقیم شبکه تعاونی روستایی در سطح استان توزیع می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در خصوص تأمین میوه پایان سال اظهار کرد: برای تنظیم بازار ایام پایانی سال، ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز در استان آماده توزیع شده است.

وی افزود: همچنین ذخایر مناسبی از پرتقال در استان موجود است و در حال حاضر ۱۵۰ تن پرتقال برای تأمین نیاز مردم در نظر گرفته شده که در صورت افزایش تقاضا و با توجه به حضور مسافران در استان، این میزان قابل افزایش خواهد بود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نحوه عرضه این محصولات تصریح کرد: میوه شب عید با هدف تنظیم بازار و به‌صورت عرضه مستقیم و با همکاری شهرداری‌های استان در ۵۴ جایگاه و مراکز توزیع از جمله روستابازارها و شبکه تعاونی روستایی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

تیموری‌یانسری در پایان به شهروندان استان و مسافران حاضر در مازندران اطمینان داد: هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین و توزیع میوه شب عید وجود ندارد و تمهیدات لازم برای عرضه مناسب این محصولات در سطح استان اندیشیده شده است.