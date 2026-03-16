  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

ترانزیت داخلی کالاها حداکثر تسهیلات را دریافت می‌کنند

گمرک ایران از ارائه حداکثر تسهیلات برای ترانزیت داخلی کالاها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی اعلام کرد که با عنایت به ماده ۶۰ قانون امور گمرکی و شرایط اضطرار در کشور به آگاهی می رساند ترانزیت داخلی اداری کانتینرها از گمرکات با جدیت تمام از سوی همکاران گمرک در حال انجام است.

با توجه به شرایط فعلی کشور و به منظور تسهیل و تسریع جابجایی کانتینرها ضروری است مراتب به نحو احسن به ذینفعان اطلاع رسانی شود.

مزید اطلاع، حتی الامکان سعی می‌شود کانتینرها به آدرس صاحب کالا مندرج در باکس گیرنده بارنامه در گمرک استان مربوطه که شرایط پذیرش را دارند ارسال و تخلیه شود.

کد خبر 6776164
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

