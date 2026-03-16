به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی اعلام کرد که با عنایت به ماده ۶۰ قانون امور گمرکی و شرایط اضطرار در کشور به آگاهی می رساند ترانزیت داخلی اداری کانتینرها از گمرکات با جدیت تمام از سوی همکاران گمرک در حال انجام است.

با توجه به شرایط فعلی کشور و به منظور تسهیل و تسریع جابجایی کانتینرها ضروری است مراتب به نحو احسن به ذینفعان اطلاع رسانی شود.

مزید اطلاع، حتی الامکان سعی می‌شود کانتینرها به آدرس صاحب کالا مندرج در باکس گیرنده بارنامه در گمرک استان مربوطه که شرایط پذیرش را دارند ارسال و تخلیه شود.