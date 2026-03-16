به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور پطروسیان نماینده جنبش مردمی ارمنستان در پیامی در فضای مجازی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در ایران، تصریح کرد که حضور ایرانیان در صحنه، برنامه آمریکا و رژیم اسرائیل بر علیه ایران را نقش برآب می کند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در ایران، از مردم خواست برای حفظ یکپارچگی کشور مقاومت کنند.

نماینده جنبش مردمی ارمنستان با تحلیل تحولات اخیر منطقه، برنامه آمریکا و رژیم اسرائیل برای ضربه زدن به ایران را شکست‌خورده توصیف کرد.

وی افزود:رژیم اسرائیل و آمریکا سعی داشتند که ایران را کشوری ضعیف نشان دهند؛ کشوری که از نظر علمی جایگاهی ندارد و با یکی دو ضربه می‌تواند فرو می پاشد.

پطروسیان ادامه داد که آنها تمام امیدشان این بود که افرادی را به بهانه دموکراسی و آزادی وارد میدان کنند تا ایران دچار تفرقه شود.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.