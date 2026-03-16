به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ١٠ هزار نفر از ورزشکاران کشورمان با امضای نامه‌ای، ضمن محکومیت کشتار ورزشکاران و حمله به اماکن ورزشی ایران، خواستار تحریم آمریکای جنگ‌طلب و رژیم صهیونیستی جنایتکار از تمامی مسابقات بین المللی شدند. این ورزشکاران همچنین خواهان تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) هستند.

این بیانیه صبح امروز توسط آرش میراسماعیلی قهرمان جودوی جهان و رییس این فدراسیون، صادق بیگدلی رییس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک، روح الله رستمی و آتنا محمدی‌ها از قهرمانان پارالمپیک کشورمان و همچنین فرشته حسن زاده قهرمان موی‌تای به نمایندگی از ورزشکاران ایران اسلامی، تحویل وزارت امورخارجه کشورمان شد تا نسبت به ارسال به سازمان‌ها و نهادهای بین المللی اقدام شود.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل

خانم کاونتری ریاست کمیته بین المللی المپیک

آقای پارسونز ریاست کمیته بین اللملی پاراالمپیک

آقای العنانی مدیرکل یونسکو خانم راسل مدیر اجرایی یونیسف

ما هزاران ورزشکار ایرانی درحالی این نامه را به شما می‌نویسیم که جهان و بشریت یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. ما در حال خاکسپاری کودکان دختر و پسر بیگناهی هستیم که به ناجوانمردانه‌ای شکل ممکن هدف قرار گرفته‌اند. فقط در دبستان شجره طیبه میناب ١۶۵ کودک به شهادت رسیدند، داغدار ملوانانی هستیم که هزاران کیلومتر دورتر از صحنه جنگ، ناغافل مورد هدف قرار گرفته‌اند.

عزادار عزیزان، دوستان، همسایه‌ها و همشهری‌هایی هستیم که تا دیروز به ما لبخند می‌زدند و امروز بر دوش ما هستند تا به خاک سپرده شوند. ما شاهد حمله به اماکن ورزشی هستیم که خاطرات ورزشی ما و مردم ما در آن‌ها شکل گرفته بود، هزاران اردوی آماده سازی و ده‌ها اعزام به مسابقات ورزشی لغو و همه فعالیت ‌های ورزشی تعطیل شده است.

به کدامین گناه ما و ملت ما باید چنین رنجی را تحمل کنند؟ چگونه برای دومین بار از دل مذاکرات چنین تجاوزگری، قتل و کشتاری را ترجیح دادند و به نابود کردن زیر ساخت‌ها و شهید کردن مردم ما از رهبرعظیم‌الشأن تا فرماندهان و ورزشکاران روی آوردند، تاکنون بیش از ۶٠ ورزشکار، از جمله ۶ کودک ژیمناستیک‌کار و ٣ اسکیت‌باز در دبستان شجره طیبه میناب و به بویژه صفیه علی قورچی (عضو سابق تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران) به شهادت رسیده‌اند و بیش از ٢٠ مجموعه و سالن ورزشی مورد حمله قرار گرفته است.

این اقدامات با کدام قاعده و قانون توجیه پذیر است؟ با منشور حقوق بشر؟ با منشور المپیک و پارالمپیک؟ با کنوانسیون‌های حقوق زن یا کودک؟ با معاهده‌های حقوق بین اللمل؟ بدانید علی‌رغم این‌همه جنایات ما در کنار ملت خود با شجاعت از خاک سرزمین خود در برابر تهاجم دشمن خارجی دفاع خواهیم کرد و قطعا مردم ایران پیروز این جنگ تحمیلی هستند، اما شما نیز وظیفه‌ای در برابر تاریخ،انسانیت و وجدان‌های بیدار جهانی دارید.

جایگاه شما جایگاه دفاع از بشریت و اصول اساسی همه منشورها و معاهدات پیش گفته با صدای بلند و قاطع است. مطالبه و خواسته ما امضا کنندگان این نامه از همه شما ایستادن در سمت درست تاریخ، حقیقت و وجدان بشریت و موضع گیری و اقدام‌های عملی در خصوص این جنایت بزرگ از جمله:

۱. محکوم کردن کشتار ورزشکاران و حمله به اماکن ورزشی ایران

۲. تحریم آمریکای جنگ طلب و رژیم صهیونیستی جنایتکار و شیطان صفت از همه مسابقات بین المللی

۳. تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در IOC و IPC