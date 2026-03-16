۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

محورهای رایزنی میان کالاس و گوترش

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل درباره تحولات منطقه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره افزود: اتحادیه اروپا درباره چگونگی باز نگه‌ داشتن تنگه هرمز در حال رایزنی است.

کایا کالاس بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ادامه داد: جنگ در ایران باعث افزایش قیمت نفت شده و از این بابت نگرانیم. در حال بررسی گزینه‌ های باز نگه‌ داشتن تنگه هرمز هستیم.

وی سپس بی آنکه به تنش آفرینی محور آمریکایی- صهیونیستی در منطقه به عنوان ریشه اصلی بحران ها اشاره ای داشه باشد، خاطرنشان کرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا تا ساعاتی دیگر در خصوص تحولات منطقه رایزنی خواهند کرد.

کد خبر 6776326

