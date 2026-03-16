موضع گیری جدید لاوروف درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به موضع‌گیری درباره تحولات خاورمیانه پرداخت و گفت: پیش‌بینی تبعات ناشی از بحران خاورمیانه در صورتی که در زمان مناسب کنونی متوقف نشود بسیار سخت است.

لاوروف با اشاره به اشتباه راهبردی متجاوزان به ایران تصریح کرد: کشورهایی که طرح حمله به ایران را ریختند انتظار داشتند که این کشور را ظرف ۲۴ ساعت اشغال کنند و هم اکنون متوجه اشتباه خود شده اند. ایران هم اکنون در حال دفاع از خودش است و مراکز نظامی حمله کنندگان را هدف قرار می دهد.

وی افزود: مسکو در صورت لزوم آماده ایفای نقش میانجی گری در بحران است.

درباره اوکراین نیز گفت: روسیه اهداف عملیات ویژه در اوکراین در میدان جنگ محقق خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا اعتبار خود را از دست داده است.