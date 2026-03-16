به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری با اشاره به توزیع پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین ۵۵ شهر سیستان و بلوچستان در سالجاری، گفت: از این میزان، سهم منطقه سیستان یک‌هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه این رقم در سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان بود. این رشد ۱۵۰ درصدی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای رفع مشکلات زیرساختی در این منطقه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در شهرستان زابل به‌ویژه موضوع آسفالت معابر با تلاش شهردار و همکارانش به عنوان یک الگوی جهادی پیش رفته که تعاملشان در جذب منابع ملی و استانی ستودنی است.

وی با بیان اینکه دیگر کمبود منابع را حس نمی‌کنیم، افزود: با این حجم از اعتبارات، انتظار داریم سال آینده مدیریت منابع و مشارکت مردمی در بهسازی محیط زندگی پررنگ‌تر شود. مردم باید سهم بیشتری در آبادانی شهر خود ایفا کنند تا بتوانیم با این منابع فزاینده، محیطی آرام و مناسب برای زندگی در سیستان فراهم آوریم.

در این مراسم، طرح‌های زیرسازی و پیاده‌روسازی معابر، تکمیل باغ خانواده و تجهیز شهرداری زابل به ماشین‌آلات عمرانی و خدمات شهری با حضور منصور بیجار استاندار افتتاح شد.