  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

مادر شهید خلبان: فرزندم را فدای امنیت کشور کردم

مادر شهید خلبان: فرزندم را فدای امنیت کشور کردم

زابل - مادر خلبان شهید رضا بارانی گفت: فرزند شهیدم را برای رضای خدا و برای امنیت کشورم فدا کردم.

مادر شهید خلبان رضا بارانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهیدان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. فرزند عزیزم، شهید خلبان را برای رضای خدا و برای امنیت کشورم فدا کردم؛ شهادتت مبارک باشد.

وی افزود: به یاری خداوند و به حرمت خون شهدا، امام عزیزمان و رهبر فرزانه انقلاب، به زودی شاهد ریشه کن شدن رژیم صهیونیستی خبیث و آمریکای تبهکار و فاسد از روی زمین خواهیم بود.

مادر شهید خلبان: فرزندم را فدای امنیت کشور کردم

مادر شهید بارانی با اشاره به ارادت قلبی خود به اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: فرزندم رضا را برای امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و رهبر عزیز و مظلومم فدا کرده‌ام؛ امیدوارم خداوند این قربانی را از من بپذیرد و بالاترین درجات بهشتی را نصیب فرزندم فرماید؛ او امانتی بود از سوی خدا که اکنون نزد پروردگارش در مقام رستگاران است.

