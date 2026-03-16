افتتاح طرح های آبرسانی به شهرهای بنجار و ادیمی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح طرح آبرسانی برای جمعیت ۱۴۰۰۰ نفری شهر ادیمی که با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان ظهر دوشنبه برگزار شد.
منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: تنش های در جریان حوزه آب با اجرای این خط بویژه در تابستان پیش رو برطرف شد.
وی بیان کرد: این پروژه نه تنها به تأمین آب شرب سالم کمک میکند، بلکه امید به توسعه و رونق اقتصادی را به ارمغان میآورد. تلاشهای مردم برای مدیریت مصرف بهینه آب، نقشی حیاتی در این زمینه ایفا خواهد کرد.
استاندار با بیان اینکه مردم استان همواره به نظام پایبند بوده و در کنار آن ایستادهاند، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب نگاه ویژهای به مردم استان داشت و هماکنون نیز همدلی و مشارکت مردم، سرمایهای ارزشمند برای مقابله با چالشها است.
بیجار در ادامه بر لزوم مدیریت آب تأکید کرده و از شهروندان خواستار صرفهجویی در مصرف این منبع حیاتی شد و افزود:امیدواریم با همکاری شهروندان و توجه به مصرف بهینه آب، بتوانیم مشکلات آبی منطقه را کاهش داده و توسعه پایدار را محقق کنیم.
همچنین طرح آبرسانی به شهر بنجار برای جمعیت ۶ هزار نفری با حضور استاندار و مسئولان استانی و محلی به بهره برداری رسید.
بیجار در مراسم افتتاح این طرح آبرسانی گفت: این پروژه ۱۰ میلیارد تومانی به طول ۵ کیلومتر اجرا شده است و از جمله ره آورد تلاشهای گسترده یکسال اخیر در برطرف کردن تنش آبی در روستاهای حوزه سیستان به شمار میرود
