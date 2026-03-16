۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

بیعت طلاب و روحانیون شهر زابل با مقام معظم رهبری

زابل - طلاب و روحانیون شهر زابل با اجتماع در مصلی المهدی این شهر با ولی امر مسلمین جهان آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بیعت طلاب شهر زابل با مقام معظم رهبری ظهر دوشنبه در مصلی المهدی زابل برگزار شد و جمعی از طلاب و روحانیون این شهر با ولی امر مسلمین جهان بیعت کردند.

صالح بعد صالح؛ فراتر از یک شعار

در این مراسم حجت الاسلام مجید پوراندخت امام جمعه زابل بر نقش محوری طلاب در تبیین مسائل روز و همچنین معرفی شخصیت آیت الله سید مجتبی خامنه ای پرداخت و گفت: صالح بعد از صالح فراتر از یک شعار است و شخصیت رهبر شهید در فرزندشان سید مجتبی تداعی شده است.

وی همچنین به اجتماعات شبانه مردم در خیابان ها اشاره کرد و تصریح کرد: حضور مردم در خیابان ها جلوی بروز اغتشاش و فعالیت عناصر تروریستی را گرفته و نیروهای مسلح به خوبی روی هدف آمریکایی صهیونیستی تمرکز کرده اند.

