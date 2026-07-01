به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: مواد مخدر یکی از مهمترین آسیبهایی است که جوامع انسانی با آن مواجه هستند و مبارزه با آن همواره از دغدغههای اصلی دولتها و جامعه جهانی بوده است.
وی با بیان اینکه سودآوری بالای تجارت مواد مخدر موجب شکلگیری شبکههای گسترده و پیچیده قاچاق شده است، افزود: این موضوع روند مقابله با آن را دشوارتر کرده اما در کشور ما مبارزه با مواد مخدر همواره در دستور کار جدی قرار داشته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر و تقدیر از خانوادههای آنان گفت: استقامت و صبوری خانوادههای این شهدا شایسته تکریم است و باید در مسیر تحقق آرمانهای آنان تلاش کنیم.
وی همچنین از تلاشهای نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و سایر اعضای شورای تأمین در مقابله با این پدیده قدردانی کرد و بر ضرورت اجرای هرچه بهتر برنامههای پیشبینیشده به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
رحمانی با اشاره به لزوم گسترش مشارکت اجتماعی در این حوزه افزود: آموزش و پرورش، شوراها، دهیاریها و سایر نهادهای محلی باید در کنار دستگاههای اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر نقشآفرینی کنند و برنامههای پیشگیرانه در سطح استان فراگیر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقلیمی و کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: تغییرات و شرایط محیطی میتواند در برخی مناطق زمینهساز آسیبهای اجتماعی از جمله کشتهای غیرقانونی شود که نیازمند برنامهریزی دقیق و پیشگیرانه است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: فرمانداران، بخشداران و دهیاران بهعنوان نمایندگان دولت در سطح محلی نقش مهمی در کنترل و کاهش آسیبها دارند و باید از ظرفیت آنان بهصورت حداکثری استفاده شود.
رحمانی در پایان اضافه کرد: هیچ آسیبی به اندازه مواد مخدر نمیتواند آینده جوانان را تهدید کند و مقابله با آن نیازمند عزم جدی، هماهنگی بینبخشی و اقدام مستمر است.
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