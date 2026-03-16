سامانه ویزیت مجازی در دسترس بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شروین‌بدو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ویزیت آنلاین این دانشگاه برای دسترسی راحت‌تر مردم به خدمات نظام سلامت و پزشک متخصص است، گفت:در این شرایط بحرانی برای جلوگیری از تردد غیرضروری به مراکز درمانی و بیمارستانی، فعالیت کلینیک‌های مجازی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تداوم داشته و در زمینه مشاوره و ویزیت بیماران پاسخگوی مراجعان است.

وی اذعان کرد: تردد بیماران برای دریافت خدمات درمانی تشخیصی به دلیل حملات دشمن صهیونی-‌آمریکایی دشوار شده است، اما نیاز درمانی موضوعی نیست که بتوان پیگیری آن را به زمان دیگر و بازگشت شرایط مطلوب به کشور موکول کرد. به همین دلیل و در پی شرایط تحمیلی و بحرانی پیش آمده، کلینیک مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال خدمت‌رسانی به همه هم‌میهنان در تمامی نقاط کشور است. کسانی که به خدمات درمانی و تشخیصی نیاز دارند، با مراجعه به کلینیک ویزیت مجازی این امکان را دارند با افراد واجد صلاحیت در امور درمانی ارتباط برقرار کنند. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در روزهای اخیر که ترددها از شهرستان‌ها به سمت تهران دشوار شده، بیمارانی که پزشک معالج‎شان در تهران است، می‎توانند از طریق این سامانه با او ارتباط برقرار کنند و بدون نگرانی امور درمانی خود را انجام دهند و ماهانه بیش از دو هزار ویزیت مجازی موفق برای مردم انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ویزیت آنلاین این دانشگاه برای دسترسی راحت‌تر مردم به خدمات نظام سلامت و پزشک متخصص است به «ایران» افزود: در این شرایط بحرانی برای جلوگیری از تردد غیرضروری به مراکز درمانی و بیمارستانی، فعالیت کلینیک‌های مجازی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تداوم داشته و در زمینه مشاوره و ویزیت بیماران پاسخگوی مراجعان است؛ هموطنان در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه ویزیت مجازی «دکتر مایکو» و دریافت نوبت جدید از طریق آدرس «drmyco.ir» پزشک مورد نظر خود را انتخاب کرده و خدمت مورد نظر را دریافت کنند.

وی توضیح داد:ازاسفندماه ۱۴۰۳ تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۹ هزار و ۶۱۶ و به طور میانگین، ماهانه ۲۶۹۲ ویزیت و مشاوره مجازی موفق انجام شده است. البته در همین بازه زمانی، در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد 2 میلیون و ۸۱۷ هزار و ۹۹۵ ویزیت حضوری با میانگین ماهانه ۲۵۶ هزار و ۸۸۱ ویزیت در ماه انجام شده است، همه تخصص‌ها در این کلینیک مجازی فعال است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این موضوع اذعان کرد:با توجه به مشکلات در تردد بیماران و به منظور تسهیل فرآیند ویزیت و دسترسی به پزشکان معالج، همکاران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تلاش هستند مراجعانی که نوبت حضوری داشتند به ویزیت مجازی تغییر یابد. اما مردم نگران نباشند چون نسخه‌نویسی الکترونیک با اعلام کد رهگیری نسخ از همین طریق انجام می‌شود.

به گفته وی، ویزیت‌های آنلاین با تعرفه مصوب در بستر اینترنت ملی از مزایای سامانه ویزیت مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب می‌شود.