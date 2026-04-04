پایداری ایران نتیجه همدلی یک ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده امروز در جریان بازدید از مرکز رصد جمعیت هلالاحمر کشور، از تلاشها و فداکاریهای نیروهایی که شبانهروز برای خدمترسانی به مردم در میدان حضور دارند قدردانی کرد.
رفیعزاده در این بازدید بر اهمیت نقش نیروهای امدادی و پشتیبانی که در شرایط دشوار و در کنار سایر بخشهای خدمترسان کشور فعالیت میکنند تأکید کرد و گفت:کارکنان و امدادگران هلالاحمر در حوزههای مختلف از پایش و رصد وضعیتها تا امدادرسانی و حمایت از آسیبدیدگان، حضوری فعال و مسئولانه دارند و در بسیاری از مواقع در شرایطی خدمت میکنند که با خستگی، فشار کاری و حتی خطرات احتمالی همراه است.
وی در جریان این حضور میدانی،با یادآوری نمونههایی از روحیه ایثار و مسئولیتپذیری کارکنان از جمله بانوانی که با وجود داشتن فرزند خردسال همچنان در محل کار حاضر هستند و افرادی که امکان انجام وظایف بهصورت دورکاری را دارند اما ترجیح دادهاند برای کمک بیشتر در میدان حضور داشته باشند،گفت: این روحیه خدمترسانی نشان میدهد که کارکنان این مجموعه، مأموریت خود را فراتر از یک وظیفه اداری میدانند.
رفیعزاده با بیان اینکه تمام آنچه در میدان می بینید ؛این ایستادگی ها و پیروزیها نشانه و نتیجه پیش بینی ها و توصیه ها و تدابیر رهبر عزیز و شهید مان است گفت : انگار که هم اکنون نیز روح بلند ایشان و شهدا و فرماندهان عزیز همچنان میدان داری و راهبری می کنند و اکنون نیز آیت الله سید مجتبی خامنهای(مد ظله العالی ) نیز بعنوان پرورش یافته همین مکتب درست در همان مسیر هدایتگر نظام هستند.
️وی که در جمع مسئولان و کارکنان هلالاحمر کشور سخن می گفت، تصریح کرد: خدمت به مردم فلسفه اصلی مسئولیت در بخشهای مختلف کشور است و کارکنانی که در حوزه امداد، پایش و پشتیبانی فعالیت میکنند نقش مهمی در آرامش و ساماندهی زندگی روزمره جامعه دارند همچنانکه بسیاری از این نیروها در کنار رسیدگی به امور جاری، در زمان بحران نیز در خط مقدم امدادرسانی به آسیبدیدگان حضور دارند.
️رفیعزاده با اشاره به نقش لحظه به لحظه نیروهای امدادی و اشاره به تلاشهای کارکنان هلالاحمر، چه در بخشهای عملیاتی و چه در بخشهای پشتیبانی و رصد، افزود: حضور بنده و همکارانم در این مرکز به منطور قدردانی از نقشی اساسی نیروهای ساعی هلال احمر در مدیریت شرایط و کمک به مردم است،و نقشی که این عزیزان در میدان خطر ایفا میکنند با هیچ پاداش و مزدی قابل جبران نیست زیرا معامله با خداست.
وی ادامه داد: خدمت مستقیم به آسیبدیدگان، حضور در مأموریتهای سخت و ساعات طولانی کار نشاندهنده تعهدی است که این نیروها برای انجام مسئولیت خود دارند.
️معاون رئیسجمهور با قدردانی از زحمات کارکنان و امدادگران هلالاحمر، برای همه آنان آرزوی سلامتی و توفیق در ادامه مسیر خدمترسانی به مردم کشور کرد و بر این موضوع تأکید کرد که پایداری و پیشرفت کشور در گرو همدلی و تلاش جمعی همه بخشهاست؛ از نیروهایی که در میدان خدمت و امداد حضور دارند تا کارکنانی که در پشت صحنه، با نظم و دقت، روند خدماترسانی به مردم را پیش میبرند؛ و در رأس همه این تلاشها، مردمی قرار دارند که با همراهی و همبستگی، ستون اصلی این پایداری هستند.
