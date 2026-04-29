به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری‌ عصر امروز چهارشنبه در مراسم استقبال از خادمان و حاملان پرچم متبرک حرم مطهر رضوی ضمن تبریک ولادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: حضور گسترده و پرشور مردم شهرستان شادگان در مراسم های ملی و مذهبی به ویژه در اجتماعات شبانه در میدان امام خمینی (ره) جلوه‌ای از ارادت عمیق مردم به اهل‌بیت (ع) و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تقدیر از عوامل برگزاری این مراسم به ویژه امام جمعه شهرستان، گفت: تلاش‌های خالصانه و همراهی ادارات و دستگاه‌های فرهنگی و مردمی در برگزاری این برنامه‌ ها شایسته قدردانی است.

عفری ادامه داد: حضور خادمان حرم مطهر رضوی مایه برکت و معنویت در شهرستان است و مردم شادگان همواره خود را میزبان اهل‌بیت (ع) و خادمان آستان مقدس رضوی می‌دانند.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه اسلامی، بر استمرار روحیه همدلی، خدمت‌رسانی و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان گفت: دعا می‌کنیم این حضور، مرهمی بر دل‌های داغدار مردم باشد و خداوند به برکت نام امام رضا (ع)، رحمت و آرامش را بر آنان نازل فرماید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم حاضران با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بار دیگر حمایت خود را از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت اعلام کردند.

همچنین در قالب برنامه کاشت نهال امید چندین اصله نهال در میدان امام خمینی (ره) غرس شد.