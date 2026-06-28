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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

تشییع رهبر شهید مانوری برای نمایش عزت ایران است

تشییع رهبر شهید مانوری برای نمایش عزت ایران است

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان گفت: تشییع قائد شهید امت، یک مانور و تجلی عزت، شکوه و عظمت جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی تشییع قائد شهید امت اظهار کرد: مکتب امام حسین (ع)همواره سرچشمه عزت، ایثار، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم بوده و ملت ایران نیز با الهام از این فرهنگ عاشورایی در تمامی مقاطع حساس انقلاب اسلامی با صلابت و اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ های تخصصی برگزاری مراسم، افزود: شرح وظایف و احکام مسئولان کمیته‌ ها ابلاغ شده و روند برنامه‌ ریزی و هماهنگی‌ ها به‌صورت تخصصی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم پیش‌ بینی شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر اجرای برنامه های مراسم عزاداری شهادت قائد امت اسلامی در شهرستان بیان کرد: همزمان با مراسم تشییع، برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله شب شعر، میدان هوسه و تجمعات مردمی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

وی همه ظرفیت‌ های شهرستان برای اعزام کاروان مراسم تشییع قائد شهید امت بسیج می‌ شود، ادامه داد: برگزاری این مراسم، فرصت ارزشمندی برای نمایش وحدت، انسجام ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تکریم مقام شامخ شهدا است و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مسئول با اجرای دقیق وظایف محوله در برگزاری شایسته این آیین اهتمام ویژه داشته باشند.

عفری در پایان با اشاره به ابعاد گسترده مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید گفت: امروز نه تنها مردم ایران بلکه جهان اسلام در سوگ این شخصیت بزرگ نشسته‌اند و مراسم پیش‌رو می‌تواند به عنوان یکی از ماندگارترین برنامه‌های تاریخی در سطح جهان ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل و فعال‌ سازی کمیته‌ های تخصصی، تامین امکانات حمل‌ و نقل، برنامه‌ ریزی برای اجرای برنامه‌های مختلف همزمان با مراسم تشییع در شهرستان شادگان و... از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 6873598

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