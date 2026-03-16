۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

یک روسی عامل جریمه سنگین و محرومیت نقل‌وانتقالاتی چلسی

باشگاه چلسی با جریمه مالی سنگین و محرومیت یک فصلی از نقل‌وانتقالات مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعیه جدید اتحادیه فوتبال انگلیس، باشگاه چلسی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ که تحت مالکیت رومن آبراموویچ روسیه ای قرار داشت حدود ۴۷/۵ میلیون پوند به ایجنت های بازیکنان وقت پول پرداخت کرد. در همین حال گروه ناظر بر قراردادهای بازیکنان به کمک مدیران کنونی باشگاه تحقیقات وسیعی را آغاز و به تایید تخلفات رسیدند.

در همین حال مسئولان لیگ جزیره باشگاه چلسی را با محرومیت یک فصل از نقل‌وانتقالات جریمه کردند که به مدت دو سال در تعلیق خواهد بود. همچنین باشگاه چلسی ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار پوند جریمه شده است که باید آن را پرداخت کند.

باشگاه چلسی در سال ۲۰۲۳ هم حدود ۸ میلیون و ۶۳۰ هزار پوند از سمت یوفا جریمه شده بود.

