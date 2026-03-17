تشییع پیکر مطهر ۴ شهید حملات آمریکایی صهیونی در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر ۴ نفراز شهدای والا مقامی که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و در پی حملات اخیر دشمن جنایتکار به شهادت رسیدند، صبح سه شنبه با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار شهر اسدآباد تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شدند.

پیکرهای مطهر این شهدا، که در راه مقاومت و خدمت به مردم جانفشانی کرده بودند، پس از اقامه نماز میت در مقابل مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س)، باشکوه خاصی بر دوش مردم شهیدپرور اسدآباد تشییع شد.

مردم مومن و انقلابی اسدآباد با سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، ضمن ابراز انزجار از حملات تجاوزگرانه استکبار جهانی، خواستار انتقام خون این شهیدان گرانقدر شدند.

در این مراسم پیکر شهید «مهدی مرادی‌منظور»، شهید «ولی‌الله کرمی»، شهید «رسول سرمدی» و شهید «حمیدرضا عباسی» تشییع و در گلزار شهدای شهر اسدآباد آرام گرفتند؛ پیکر شهید «حمیدرضا عباسی» در بهشت زهرای روستای چنار به خاک سپرده شد.