مراسم تشییع ۵ شهید حملات آمریکایی صهیونی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع ۵ شهید حملات آمریکایی صهیونی صبح سه شنبه در میدان امام خمینی(ره) با حضور مردم همدان برگزار شد.

در این مراسم پیکر شهید «حسین قادری»، شهید «اسماعیل زهدی»، شهید «مصطفی تمثیلی»، شهید «ناصر امدادی فرد» و شهید «مهدی اسعدی» بر روی دستان مردم ولایتمدار همدان تشییع شد.

مردم مومن همدان همانند همیشه از ابتدای تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان در مراسم تشییع شهدا حاضر شدند و با شعار«مرک بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از جنایتکاران فریاد زدند.

در این مراسم پدر شهید مهدی اسعدی پشت تریبون حاضر شد و گفت: آمده ام بگویم اسم پسرم را مهدی گذاشتم و او را به محضر سید الشهدا(ع) هدیه کرده ام.

پدر این شهید از تجزیه و تفرقه افکنی دشمن نیز گفت و ادامه داد: با تفرقه افکنی بلایی که بر سر فلسطین آورد بر سر ما بیاورد.

این پدر گرانقدر شهید اسعدی که خود نیز عاشق شهادت است ادامه داد: ملت ایران ملت مقاوم، ملت امام حسین (ع) است، ملت ایران ملت شهادت است.

در پایان مراسم پس از اقامه نماز بر پیکرها، شهدا با ندای «الله اکبر» مردم دارالمومنین همدان راهی خانه ابدی خود در گلزار شهدا شدند.