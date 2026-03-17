آسیب به ۵۸ مدرسه غیردولتی کشور در جریان جنگ تحمیلی

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره آخرین وضعیت مدارس آسیبدیده و میزان تلفات انسانی در این مدارس توضیح داد: تا این لحظه ، ۱۲۸ دانشآموز شهید و ۲۹ معلم شهید در مدارس غیردولتی و همچنین آسیب به ۵۸ مدرسه غیردولتی در سراسر کشور ثبت شده است.
وی افزود: بیشترین خسارت با ۱۲۰ دانشآموز شهید و ۲۶ معلم شهید در مدرسه میناب استان هرمزگان است و همچنین یک معلم شهید در یک مدرسه غیردولتی در استان اصفهان و ۲ معلم شهید نیز در تهران هستند.
محمودزاده همچنین از اقدامات و برنامههای آموزش و پرورش برای تسکین خانوادههای این شهدا گفت: از اقداماتی که انجام دادهایم میتوان به ارتباط با خانوادههای شهدا اشاره کرد که با خانوادههای دانشآموزان و معلمان شهید و زخمی تماس گرفتیم و دلجویی کردیم.
وی همچنین درباره ارزیابی و بازسازی این مدارس بیان کرد: طرح بررسی خسارات با هدف بازسازی و بازگشت مدارس به چرخه آموزشی آغاز شده است و تسهیلات ویژهای جهت ترمیم و نوسازی مدارس در استانها پس از تائید مراجع استانی ارائه خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه مدارس «سنگرهای مقدس آموزش کشور» هستند، گفت: اولویت اصلی، حفظ تداوم فعالیت علمی و تربیتی دانشآموزان است و استفاده از هوش مصنوعی و روشهای نوین آموزشی میتواند کیفیت یادگیری را در دوران بازسازی ارتقا دهد.
نظر شما