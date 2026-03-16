۲۶۰ سری جهیزیه به مددجویان بهزیستی مازندران اهدا شد

رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با نگاهی به جایگاه حیاتی نسل جدید در آینده کشور اظهار داشت: اولویت ما در بهزیستی مازندران، هموار کردن مسیر پیشرفت برای جوانان است. ما تلاش می‌کنیم با ارائه زنجیره‌ای از خدمات حمایتی، این قشر را به عنوان نیروی محرکه توسعه استان توانمند سازیم.

وی برداشتن موانع مالی از مسیر ازدواج جوانان را یک ضرورت دانست و افزود: برای اینکه زوج‌های جوان دغدغه کمتری برای شروع زندگی داشته باشند، در دو سال اخیر ۲۶۰ سری جهیزیه به آن‌ها اهدا شده است. این اقدام بخشی از تلاش ما برای حمایت از تشکیل خانواده و ترویج زندگی پایدار در میان جوانان است.

رحمانی با اشاره به اهمیت استقلال جوانانی که در مراکز شبه‌خانواده رشد کرده‌اند، گفت: در دو سال گذشته، ۹۵ نفر از این جوانان با یادگیری مهارت‌های لازم و دریافت مشاوره‌های بلوغ اجتماعی، وارد مرحله استقلال شده‌اند. هدف این است که این جوانان با اتکا به توانمندی‌های خود و حمایت‌های مالی سازمان، به عنوان افرادی موفق وارد متن جامعه شوند.

مدیرکل بهزیستی مازندران حمایت از دانشجویان جوان را بخش دیگری از این کارنامه برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۳۰ دانشجوی جوان در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت ما هستند. بهزیستی با تقبل هزینه‌های تحصیلی، فضایی را فراهم کرده تا این جوانان به جای نگرانی برای هزینه‌ها، تنها بر رشد علمی و موفقیت‌های آینده‌شان تمرکز کنند.

وی در مورد شکوفایی استعدادهای شغلی جوانان تصریح کرد: در دو سال اخیر، سه هزار و ۸۸۵ نفر از جوانان جویای کار با استفاده از تسهیلات بانکی و آموزش‌های فنی، صاحب شغل شده‌اند. این تحول کمک می‌کند تا جوانان از وضعیت جویای حمایت، به افرادی فرصت‌آفرین تبدیل شوند که نقش مستقیمی در کاهش نرخ بیکاری استان دارند.

رحمانی به دغدغه مهم مسکن در بین جوانان نیز اشاره کرد و یادآور شد: مسکن به عنوان یکی از ارکان توانمندسازی نقش بسزایی در استقلال جوانان دارد و بهزیستی با اختصاص تسهیلات ویژه، مسیر خانه‌دار شدن یا اجاره سرپناه را برای جوانان تسهیل کرده است. داشتن یک سرپناه مستقل، آرامش خاطری است که به جوانان اجازه می‌دهد با قدرت بیشتری در مسیر رشد و بالندگی گام بردارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: بیمه خویش‌فرمایی و کارفرمایی، یکی از راهبردهای کلیدی در توانمندسازی و دستیابی به استقلال اقتصادی است؛ به گونه‌ای که در دو سال اخیر، ۲۳۵۲ نفر تحت پوشش این خدمات بیمه‌ای قرار گرفته اند.

این مقام مسئول، آگاهی را پیش‌نیاز یک زندگی مشترک موفق برای جوانان دانست و افزود: تیم‌های تخصصی ما با ارائه مشاوره‌های هوشمندانه، جوانان را با مهارت‌های ارتباطی آشنا می‌کنند تا بتوانند زندگی خانوادگی خود را بر پایه‌هایی محکم و با شناخت کافی آغاز کنند.

آموزش های مهارتی مددجویان

مدیرکل بهزیستی استان با تاکید بر سلامت روان در دوران حساس جوانی اظهار داشت: در ۲ سال گذشته، ۴۰۸ هزار و ۴۷۹ جوان در دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی شرکت کرده‌اند. همچنین برای تقویت پیوند بین نسل‌ها، دوره‌هایی برای ۱۱ هزار و ۱۱۴ نفر از والدین برگزار شد تا راه و رسم تعامل بهتر با فرزندان جوان خود را بیاموزند.

رحمانی تنوع خدمات مشاوره‌ای به جوانان را یکی از نقاط قوت فعالیت‌ها دانست و گفت: خدماتی مثل مشاوره برای انتخاب رشته، مدیریت چالش‌های عاطفی دوران جوانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همگی با هدف مراقبت از سلامت روان جوانان و خانواده‌های آنان ارائه می‌شود.

وی در ادامه به برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) اشاره کرد و افزود: این برنامه عدالت‌محور با شناسایی بیش از ۱۹ هزار و ۲۹۱ هزار فرد دارای معلولیت در روستاها، دسترسی جوانان توان‌یاب به خدمات درمانی، آموزشی و شغلی را حتی در دورترین نقاط استان ممکن کرده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان به نشاط اجتماعی جوانان اشاره کرد و گفت: جشنواره بازی‌های بومی و محلی با حضور ۸۰ جوان برگزیده در رشته‌هایی مثل هفت‌سنگ و چوب‌کشی، یک پیام مهم داشت؛ اینکه معلولیت هیچ‌گاه مانعی برای حضور پرشور جوانان در فعالیت‌های ورزشی و رقابت‌های اجتماعی نیست.