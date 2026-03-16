۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

مقام حزب‌الله: دولت فعلی لبنان در خدمت دشمن است

یکی از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان با انتقاد شدید از عملکرد دولت این کشور اعلام کرد که دولت کنونی صلاحیت اداره امور ملی را از دست داده و رویکردهایش در راستای منافع دشمنان لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی»، از رهبران حزب‌الله لبنان، با اشاره به وضعیت سیاسی و رفتاری دولت این کشور گفت: ما قدرت تغییر کامل ساختار کشور و دولت را داریم، اما به دلیل حفظ ثبات ملی چنین اقدامی نکرده‌ایم؛ با این حال، صبر ما حد و مرزی دارد.

وی با مقایسه دولت کنونی لبنان با دولت ویشی، که در جنگ جهانی دوم با دشمن همکاری می‌کرد، افزود: دولت ویشی، مقاومت‌کنندگان را بازداشت و اعدام می‌کرد، ولی در نهایت سقوط کرد و خائنان آن به سزای عمل خود رسیدند؛ ان‌شاءالله لبنان به آن نقطه نرسد.

قماطی تأکید کرد: بر پایه داده‌ها و مواضع فعلی، پس از پایان جنگ، مواجهه مستقیم با این جریان سیاسی امری گریزناپذیر خواهد بود؛ صرف‌نظر از اینکه نتیجه جنگ چگونه رقم بخورد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت لبنان دیگر شایستگی اداره کشور را ندارد و مواضع آن به‌وضوح در خدمت دشمنان ملت لبنان است.

