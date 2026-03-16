به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی»، از رهبران حزبالله لبنان، با اشاره به وضعیت سیاسی و رفتاری دولت این کشور گفت: ما قدرت تغییر کامل ساختار کشور و دولت را داریم، اما به دلیل حفظ ثبات ملی چنین اقدامی نکردهایم؛ با این حال، صبر ما حد و مرزی دارد.
وی با مقایسه دولت کنونی لبنان با دولت ویشی، که در جنگ جهانی دوم با دشمن همکاری میکرد، افزود: دولت ویشی، مقاومتکنندگان را بازداشت و اعدام میکرد، ولی در نهایت سقوط کرد و خائنان آن به سزای عمل خود رسیدند؛ انشاءالله لبنان به آن نقطه نرسد.
قماطی تأکید کرد: بر پایه دادهها و مواضع فعلی، پس از پایان جنگ، مواجهه مستقیم با این جریان سیاسی امری گریزناپذیر خواهد بود؛ صرفنظر از اینکه نتیجه جنگ چگونه رقم بخورد.
وی در پایان تصریح کرد: دولت لبنان دیگر شایستگی اداره کشور را ندارد و مواضع آن بهوضوح در خدمت دشمنان ملت لبنان است.
