به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی» معاون شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در گفتگو با ریانووستی خاطرنشان کرد: با وجود موانع ایجاد شده توسط آمریکا، به ایفای نقش روسیه در حل مناقشه خاورمیانه امیدوار هستیم.

وی افزود: حزب‌الله مخالف مذاکرات مستقیم بیروت و تل‌آویو است و انتظار نتیجه مثبتی از آنها ندارد.

این مقام حزب الله خاطرنشان کرد: سناریوی تغییر دولت لبنان را تحت فشار اعتراضات مردمی رد نمی‌کنیم و سناریوی جنگ داخلی جدید در لبنان را در صورت ادامه سیاست‌های دولت کنونی منتفی نمیدانیم.

قماطی گفت: ارتش لبنان ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از وضعیت کشور دارد و در مسئله خلع سلاح حزب‌الله مشارکت نخواهد کرد.

وی افزود: آمریکا سعی داشت بر مقامات سوریه فشار آورد تا در لبنان مداخله کنند، اما دمشق این کار را در راستای منافع خود نمی‌داند.