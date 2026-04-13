۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

مقام حزب‌الله: تغییر دولت لبنان در نتیجه اعتراضات مردمی را رد نمی‌کنیم

یک مقام حزب الله لبنان اعلام کرد که سناریوی تغییر دولت لبنان، تحت فشار اعتراضات مردمی را رد نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی» معاون شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در گفتگو با ریانووستی خاطرنشان کرد: با وجود موانع ایجاد شده توسط آمریکا، به ایفای نقش روسیه در حل مناقشه خاورمیانه امیدوار هستیم.

وی افزود: حزب‌الله مخالف مذاکرات مستقیم بیروت و تل‌آویو است و انتظار نتیجه مثبتی از آنها ندارد.

این مقام حزب الله خاطرنشان کرد: سناریوی تغییر دولت لبنان را تحت فشار اعتراضات مردمی رد نمی‌کنیم و سناریوی جنگ داخلی جدید در لبنان را در صورت ادامه سیاست‌های دولت کنونی منتفی نمیدانیم.

قماطی گفت: ارتش لبنان ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از وضعیت کشور دارد و در مسئله خلع سلاح حزب‌الله مشارکت نخواهد کرد.

وی افزود: آمریکا سعی داشت بر مقامات سوریه فشار آورد تا در لبنان مداخله کنند، اما دمشق این کار را در راستای منافع خود نمی‌داند.

کد مطلب 6799744

