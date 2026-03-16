به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با روزنامۀ فرامنطقه‌ای قطری «العربی الجدید» به تشریح مسائل پیرامون جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران پرداخت.

سؤال: به‌عنوان یک رسانۀ عربی، که مخاطبان عرب و غیرعرب در منطقه دارد، اجازه بفرمایید مصاحبه را با این پرسش رایج امروز در منطقه شروع کنیم که چرا ایران همچنان به حملات خود به همسایگان جنوب خود ادامه می‌دهند، درحالی‌که این کشورها تجاوز نظامی به ایران را محکوم کردند؟

قالیباف: این سؤال را باید از آمریکایی‌ها بپرسید. آمریکایی‌ها از خاک و سرمایۀ کشورهای منطقۀ خلیج فارس استفاده کردند و پایگاه درست کردند تا امنیت این کشورها را تأمین کنند، اما خودشان از این پایگاه‌ها به ایران حمله کردند و ما را مجبور به پاسخ‌گویی کردند. ناامنی را آمریکا از خاک این کشورها آغاز کرده است و طبیعی است که ما در یک جنگ وجودی مجبور به دفاع از خود هستیم. شما دقت کنید که ما این ظرفیت را در جنگ ۱۲ روزه هم داشتیم. با اینکه آمریکایی‌ها کنار رژیم بودند، تا وقتی آمریکایی‌ها وارد جنگ نشدند، کشورهای منطقه را درگیر نکردیم.

سؤال: آیا این حملات منعکس‌کنندۀ این باور است که برای ایران روابط با این کشورها دیگر مهم نیست؟

قالیباف: ما بیشتر از گذشته به تقویت روابط با کشورهای همسایه اعتقاد داریم. در موقعیت فعلی، ما مجبوریم به دفاع از خود. اما معتقدیم امنیت منطقه را باید کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی تأمین کنند؛ بنابراین ما فکر می‌کنیم این جنگ خیلی از مناسبات منطقه‌ای را تغییر می‌دهد و ما به شرایط پیش از جنگ برنمی‌گردیم؛ لذا ما برای توافق‌های امنیتی پایدار با کشورهای منطقه آماده‌ایم و فکر می‌کنیم که این توافق‌های امنیتی می‌تواند یک تضمین برای هر دو طرف ایجاد کند و امنیت پایداری را برای سرمایه‌گذاران در منطقه ایجاد کند.

سؤال: ملت‌ها و کشورهای منطقه در همسایگی جنوبی ایران انتظار نداشتند پس از بهبود گستردۀ روابط، به‌ویژه در سالیان اخیر، شاهد این حملات باشند. چه پاسخی برای آنها دارید؟

قالیباف: اجازه دهید تعارف را کنار بگذارم. این ما بودیم که انتظار نداشتیم از خاک همسایگان جنوبی برای تجاوز به ایران استفاده شود تا مجبور به دفاع از خود شویم. پیام من همان نکته‌ای است که رهبر جدید ما گفتند. شما به آمریکا پایگاه دادید که برای شما امنیت ایجاد کند، اما همین پایگاه‌ها عامل ناامنی برای کشورتان شد. چون آنها به شما خیانت کردند. متحد آنها فقط رژیم صهیونیستی است.

حتی وقتی اسرائیل به قطر حمله کرد، این پایگاه‌ها هیچ دفاعی دربرابر جنگنده‌های اسرائیلی نکردند و حتی یک هشدار ساده هم ندادند. ترامپ، در دورۀ قبل ریاست‌جمهوری، نگاه خودش را دربارۀ کشورهای جنوب حاشیۀ خلیج فارس به‌صراحت گفت که من نمی‌خواهم آن عبارت را تکرار کنم. ولی آن عبارت واقعیت نگاه آمریکایی‌ها به این کشورهاست. این جنگ بار دیگر به شما ثابت کرد که کشورهای عربی خلیج فارس هیچ اهمیتی برای آمریکا ندارند. حالا که کار به اینجا رسیده، یک‌بار برای همیشه، کار را تمام کنید و پایگاه‌های آمریکا را در کشورهایتان تعطیل کنید.

سؤال: شما در پستی فرمودید که به‌طور قطع به‌دنبال آتش‌بس نیستید. حال اگر طرف مقابل یا میانجیگرانی به‌دنبال برقراری آتش بودند، تحت چه شرایط و شروطی آمادگی پذیرش پایان جنگ را دارید؟

قالیباف: آتش‌بس زمانی منطقی است که دوباره جنگ نشود. نه اینکه آتش‌بس فقط برای دشمن فرصت ایجاد کند تا مشکلات خودش را مثل ازبین‌رفتن رادارها یا کمبود موشک‌های رهگیر را حل کند و بعد دوباره به ما حمله کند.

ما آتش را تا زمانی ادامه خواهیم داد که دشمن از حملۀ خود، به معنی واقعی، پشیمان شود و شرایط سیاسی و امنیتی در جهان و منطقه آماده شود و تهدید و جنگ از منطقه به پایان واقعی برسد.

سؤال: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی یک‌جانبه جنگ را متوقف کنند، آیا ایران همچنان به بستن تنگۀ هرمز و حملات خود ادامه می‌دهد تا به خواسته‌های خود برسد؟

قالیباف: ما آتش‌بس را تا پشیمانی دشمن و ایجاد شرایط سیاسی و امنیتی مناسب در جهان و منطقه نخواهیم پذیرفت.

سؤال: در سایۀ این مواضع تهران، این پرسش در منطقه و جهان مطرح است که ایران با توجه به حملات سنگین دشمنانش و ادعاهای آنها مبنی بر کاهش توان تسلیحاتی آن، تا چه زمانی می‌تواند به جنگ ادامه دهد؟

قالیباف: ما خود را برای یک جنگ بلندمدت آماده کردیم. چون می‌دانستیم قرار است به ما حمله شود و بر اساس تجربۀ جنگ قبلی می‌دانستیم چگونه می‌خواهند توان عملیاتی ما را بگیرند؛ لذا برای همۀ آنها تدبیر کردیم. فکر کنم دیگر لفاظی آمریکایی‌ها دربارۀ ازبین‌بردن توان آفندی ایران را کسی باور نمی‌کند. ما هم ذخیرۀ موشکی و پهبادی کافی داریم و هم، چون این فناوری بومی است، توان تولید آنها را داریم. با نرخ بسیار بیشتر و بسیار ارزان‌تر از موشک‌های رهگیر دشمن.