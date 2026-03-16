۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۰۹

بارش برف در محور سمیرم ـ شهرضا؛ پلیس راه هشدار داد

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارش برف در محور سمیرم به شهرضا، از رانندگان خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر محور سمیرم به شهرضا با بارش برف همراه است و این شرایط موجب لغزندگی سطح جاده و کاهش دید رانندگان شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی افزود: به رانندگان توصیه می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند و در صورت تردد ناگزیر، حتماً تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ، لاستیک مناسب و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی با خودروهای دیگر و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز در شرایط برفی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

میرزایی همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و راه‌ها اطلاع کسب کرده و به هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری توجه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس راه به همراه عوامل راهداری در محورهای استان مستقر هستند و به‌صورت مستمر وضعیت تردد و ایمنی مسیرها را پایش می‌کنند.

