بارش برف در محور سمیرم ـ شهرضا؛ پلیس راه هشدار داد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر محور سمیرم به شهرضا با بارش برف همراه است و این شرایط موجب لغزندگی سطح جاده و کاهش دید رانندگان شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی افزود: به رانندگان توصیه میشود از انجام سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند و در صورت تردد ناگزیر، حتماً تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ، لاستیک مناسب و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی با خودروهای دیگر و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز در شرایط برفی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.
میرزایی همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و راهها اطلاع کسب کرده و به هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری توجه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس راه به همراه عوامل راهداری در محورهای استان مستقر هستند و بهصورت مستمر وضعیت تردد و ایمنی مسیرها را پایش میکنند.
نظر شما