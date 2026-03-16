به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، بامداد سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که اگر توافق هستهای با ایران را لغو نمیکرد، تهران به سلاح هستهای دست می یافت، خاورمیانه را منفجر و آمریکا را بمباران میکرد.
ترامپ با توصیف توافق هستهای با ایران به عنوان توافق احمقانه، بار دیگر مدعی شد که ایرانیها خشن هستند و اگر سلاح هستهای داشتند، از آن استفاده میکردند.
وی با اشاره به اقدام نظامی علیه ایران تاکید کرد: ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که اگر عملیات نظامی علیه ایران آغاز نمیشد، یک جنگ هستهای آغاز و به جنگ جهانی سوم تبدیل میشد.
