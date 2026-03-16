به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌‎جمهور آمریکا، بامداد سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که اگر توافق هسته‌ای با ایران را لغو نمی‌کرد، تهران به سلاح هسته‌ای دست می یافت، خاورمیانه را منفجر و آمریکا را بمباران می‌کرد.

ترامپ با توصیف توافق هسته‌ای با ایران به عنوان توافق احمقانه، بار دیگر مدعی شد که ایرانی‌ها خشن هستند و اگر سلاح هسته‌ای داشتند، از آن استفاده می‌کردند.

وی با اشاره به اقدام نظامی علیه ایران تاکید کرد: ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

رئیس‌جمهور ‎‌آمریکا همچنین ادعا کرد که اگر عملیات نظامی علیه ایران آغاز نمی‌شد، یک جنگ هسته‌ای آغاز و به جنگ جهانی سوم تبدیل می‌شد.