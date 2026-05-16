هفته بارانی در راه استان سمنان؛ از رعد و برق تا تگرگ در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شاهد آغاز هفته‌ای بارشی همراه با وزش باد و رعد و برق را در استان سمنان شاهد خواهیم بود طبق اعلام سازمان هواشناسی سامانه کم فشار بارشی از سمت غرب وارد استان شده و به خصوص در نیمه شمالی شاهد رگبار و رعد و برق هستیم.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان از ورود سامانه بارشی برای روز های شنبه و یکشنبه خبر داده‌اند طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان، بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، با آغاز فعالیت سامانه بارشی در هفته آتی بویژه مناطق شمالی و ارتفاعات آسمان استان بارانی همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

از شب گذشته نیز وزش باد شدید در غالب مناطق به وقوع پیوسته است. برای مرکز استان سمنان طی روز شنبه افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده است.

برای شاهرود و بسطام در کنار افزایش ابر و رگبار و باران، بارش تگرگ به خصوص در ارتفاعات نیمه شمالی پیش بینی شده است مدلی که در روز یکشنبه در میامی نیز شاهد آن خواهیم بود.

همزمان با شامگاه شنبه نیز شاهد بارش شدید در شاهرود خواهیم بود برای دامغان هم افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است در ارتفاعات شمالی دامغان بارندگی ها به صورت تگرگ است.

بارندگی‌ها در مهدیشهر نیز به صورت رگبار و رعد و برق در ارتفاعات به صورت تگرگ خواهد بود همچنین در سرخه نیز شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

برای غرب استان سمنان افزایش ابر، وزش باد و گرد و خاک همچنین رگبار پراکنده پیش بینی شده است در گرمسار احتمال بارش باران خفیف در شامگاه شنبه وجود دارد.