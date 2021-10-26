به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز بارش باران در استان‌های گیلان و مازندران تشدید می‌شود و در نیمه شرقی آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

افزایش ابر و بارش پراکنده در بخش‌هایی از آذربایجان غربی، کردستان و زنجان نیز طی امروز دور از انتظار نیست.

فردا فعالیت سامانه بارشی در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

طی امروز و فردا کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور مورد انتظار است، در این مدت در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش به شکل برف خواهد بود.

امروز و فردا در بخش‌هایی از هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت انتظار می‌رود.

از بعدازظهر پنجشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به‌تدریج در نواحی شمال غرب، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای جمعه و شنبه شدت و گستره سامانه بارشی افزایش می‌یابد و علاوه‌بر نواحی ذکر شده در بخش‌هایی از جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر بارش باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است.

دریای خزر و تنگه هرمز را طی امروز و فردا مواج و طوفانی توصیف کرد.

طی امروز و فردا اهواز با بالاترین دما ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین مرکز استان کشور است همچنین طی این مدت پیش‌بینی می‌شود دمای هوای شهرکرد به ۳- و دمای هوای همدان نیز به ۱- و ۲- درجه سانتیگراد برسد.