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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵

در روزهای پایانی هفته اتفاق می‌افتد؛

ورود سامانه بارشی جدید به‌تدریج از نواحی غربی کشور

ورود سامانه بارشی جدید به‌تدریج از نواحی غربی کشور

پنجشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به‌تدریج در نواحی شمال غرب، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز بارش باران در استان‌های گیلان و مازندران تشدید می‌شود و در نیمه شرقی آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

افزایش ابر و بارش پراکنده در بخش‌هایی از آذربایجان غربی، کردستان و زنجان نیز طی امروز دور از انتظار نیست.

فردا فعالیت سامانه بارشی در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

طی امروز و فردا کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور مورد انتظار است، در این مدت در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش به شکل برف خواهد بود.

امروز و فردا در بخش‌هایی از هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت انتظار می‌رود.

از بعدازظهر پنجشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به‌تدریج در نواحی شمال غرب، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای جمعه و شنبه شدت و گستره سامانه بارشی افزایش می‌یابد و علاوه‌بر نواحی ذکر شده در بخش‌هایی از جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر بارش باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است.

دریای خزر و تنگه هرمز را طی امروز و فردا مواج و طوفانی توصیف کرد.

طی امروز و فردا اهواز با بالاترین دما ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین مرکز استان کشور است همچنین طی این مدت پیش‌بینی می‌شود دمای هوای شهرکرد به ۳- و دمای هوای همدان نیز به ۱- و ۲- درجه سانتیگراد برسد.

کد مطلب 5336283
سمیرا خباز

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