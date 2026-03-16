  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۵۸

سردار رادان خطاب به مردم:

میدان را خالی نکنید، شب چهارشنبه شب تعیین کننده ای برای ماست

فرمانده انتظامی کل کشور با حضور در میان مردم گفت: احساس خستگی به خودتان راه ندهید و شب چهارشنبه حضور حداکثری داشته باشید که شب تعیین کننده ای برای ماست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور امشب با حضور در یکی از میادین اصلی تهران در تجمعات شبانه مردم در خصوص محکوم کردن حملات و تعرضات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان در میان مردم گفت: مردم ایران اهل کوفه نیستند، ولی امرشان را تنها بگذارند. ازین بابت مردم سرتان را بالا نگه دارید و سربلند باشید و به خودتان افتخار کنید که این روحیه و این گذشت و این فکر را در اندیشه شما هیچ وقت پاک نکنند.

وی افزود: امروز دل ما به خاطر از دست دادن رهبر عزیزمان پر از درد است، ولی استوار هستیم، چون مسیر سید علی را آقا مجتبی ادامه خواهد داد.

سردار رادان ادامه داد: دشمن به حمدلله از شما مردم ایران به شدت ناراحت شده است، دلیلش هم این است که تخیل می کرد وقتی در جنگ رهبر و فرمانده های ایران را از ما بگیرد، مردم کنار می کشند و یک عده به خیابان می آیند و انقلاب از دست خواهد رفت، اما متوجه شد که اشتباه می کرده و شما مردم ایران امروز در خیابان هستید تا دین و مکتب سید علی و مکتب امام روح الله پایدار بماند.

وی تصریح کرد: من از شما خواهشی دارم که احساس خستگی به خودتان راه ندهید،مردم عزیز میدان را اصلا خالی نکنید، مخصوصا فردا شب.

رادان در پایان تاکید کرد: فردا شب، شب تعیین کننده ای برای ماها است، فردا شب در همه خیابان ها و همه میدان ها حضور خواهیم یافت، به کوری چشم دشمنان اسلام.

کد خبر 6776668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      5 53
      پاسخ
      چشم سپاسگزاریم حاجی اطاعت امر می‌شود مخلصم جانم فدای رهبرم
    • IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      3 47
      پاسخ
      همه باهم در خیابان ها برای امنیت آرامش ایران حاضرمیشویم
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      6 41
      پاسخ
      انتقام ناو دنا و شهدای بی دفاع و مظلومانه فراموش نشه ما بی صبرانه منتظریم
    • IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      5 31
      پاسخ
      مراقب حمله با خودرو و انتحاری باشید.
    • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      19 6
      پاسخ
      آیا بهتر نیست...هیچکس بیرون نیاید..تا .. تروریست ها راحتتر بدام نیروهای امنیتی بیافتند ؟...آیا شلوغی خیابان ها در شب چهارشنبه سوری تلفات مردم عادی را زیادتر نمی‌کند ؟
    • احمد IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      2 22
      پاسخ
      امسال درچهارشنبه سوری به یادرهبرشهیدمان وشهدای جنگ تحمیلی شمع روشن میکنیم وپرچم آمریکاواسرائیل متجاوزوکودک کش رابه آتش میکشیم
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      0 17
      پاسخ
      مناسب ترین و ماندگارترین کار در ۴شنبه سوری امسال چه الان وچه در بعدها که درتاریخ ثبت بشه چیه؟ سوزوندن پرچم های آمریکا اسراییل و پهلوی میباشد
    • رضا IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      10 1
      پاسخ
      کاش اقای رادان ،این پیگیری را نسبت به گرانفروشان و اختلاسگران هم داشتند
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      0 8
      پاسخ
      درود بر ارتشیان، سپاهیان جان برکف وطنم ایران🫶🌹❤️

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها