میدان را خالی نکنید، شب چهارشنبه شب تعیین کننده ای برای ماست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور امشب با حضور در یکی از میادین اصلی تهران در تجمعات شبانه مردم در خصوص محکوم کردن حملات و تعرضات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان در میان مردم گفت: مردم ایران اهل کوفه نیستند، ولی امرشان را تنها بگذارند. ازین بابت مردم سرتان را بالا نگه دارید و سربلند باشید و به خودتان افتخار کنید که این روحیه و این گذشت و این فکر را در اندیشه شما هیچ وقت پاک نکنند.

وی افزود: امروز دل ما به خاطر از دست دادن رهبر عزیزمان پر از درد است، ولی استوار هستیم، چون مسیر سید علی را آقا مجتبی ادامه خواهد داد.

سردار رادان ادامه داد: دشمن به حمدلله از شما مردم ایران به شدت ناراحت شده است، دلیلش هم این است که تخیل می کرد وقتی در جنگ رهبر و فرمانده های ایران را از ما بگیرد، مردم کنار می کشند و یک عده به خیابان می آیند و انقلاب از دست خواهد رفت، اما متوجه شد که اشتباه می کرده و شما مردم ایران امروز در خیابان هستید تا دین و مکتب سید علی و مکتب امام روح الله پایدار بماند.

وی تصریح کرد: من از شما خواهشی دارم که احساس خستگی به خودتان راه ندهید،مردم عزیز میدان را اصلا خالی نکنید، مخصوصا فردا شب.

رادان در پایان تاکید کرد: فردا شب، شب تعیین کننده ای برای ماها است، فردا شب در همه خیابان ها و همه میدان ها حضور خواهیم یافت، به کوری چشم دشمنان اسلام.