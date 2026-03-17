به گزارش خبرگزاری مهر، استفانو بونیلاوری مدیر انتشارات ایتالیایی آنتئو در پیامی ضمن تسلیت شهادت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی نوشت: همراه با مردم ایران و همه مؤمنان، از درگذشت رهبر معظم آیت‌الله سید علی خامنه‌ای عمیقاً اندوهگین هستم. او و یارانش به عنوان شهیدان عشق به خدا جان باختند، به اولیای الهی پیوستند، بخشی از نور الهی شدند، وارد بهشت گشتند و برای همیشه در خاطره ما باقی خواهند ماند.

وی افزود: علی خامنه‌ای بزرگ و صالح، قهرمانانه در سنگر خود جان داد و در برابر بندگان ابلیس که از مصونیت خود دیوانه شده‌اند، جنگید. ما اطمینان داریم که هزاران شهید مرگ او را انتقام خواهند گرفت و عدالت را باز خواهند گرداند. هیچ‌کس نباید درباره آمریکا و متحدانش توهمی داشته باشد. آنها دشمنان بشریت، شیاطین آشوب و ویرانی هستند و همه ما باید با آنها مبارزه کنیم، زیرا هدف بعدی آنها ما هستیم، کل جهان باقی‌مانده که می‌خواهند آن را به بردگی بکشند.