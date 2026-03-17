  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۸

اختصاصی مهر؛

مدیر انتشارات آنتئو شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را تسلیت گفت

مدیر انتشارات آنتئو ایتالیا شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر فقید انقلاب اسلامی در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، استفانو بونیلاوری مدیر انتشارات ایتالیایی آنتئو در پیامی ضمن تسلیت شهادت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی نوشت: همراه با مردم ایران و همه مؤمنان، از درگذشت رهبر معظم آیت‌الله سید علی خامنه‌ای عمیقاً اندوهگین هستم. او و یارانش به عنوان شهیدان عشق به خدا جان باختند، به اولیای الهی پیوستند، بخشی از نور الهی شدند، وارد بهشت گشتند و برای همیشه در خاطره ما باقی خواهند ماند.

وی افزود: علی خامنه‌ای بزرگ و صالح، قهرمانانه در سنگر خود جان داد و در برابر بندگان ابلیس که از مصونیت خود دیوانه شده‌اند، جنگید. ما اطمینان داریم که هزاران شهید مرگ او را انتقام خواهند گرفت و عدالت را باز خواهند گرداند. هیچ‌کس نباید درباره آمریکا و متحدانش توهمی داشته باشد. آنها دشمنان بشریت، شیاطین آشوب و ویرانی هستند و همه ما باید با آنها مبارزه کنیم، زیرا هدف بعدی آنها ما هستیم، کل جهان باقی‌مانده که می‌خواهند آن را به بردگی بکشند.

کد خبر 6776751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها