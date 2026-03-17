بازارهای عیدانه مازندران؛ امن و پررونق

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: تجمعات شبانه و اجتماعات پرشور مردمی که همزمان با سراسر کشور در مناطق مازندران برگزار می شود، بازار عیدانه را نیز در استان رونق بخشیده است.

بعد از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی که آشوبگران خسارت هایی را به بخش های مختلف از جمله بازار و فروشگاه ها وارد کرده بودند و کسب و مردم را با خلل روبرو کرده بودند، این روزها با برپایی اجتماعات پرشور مردمی به نوعی امنیت در شهرها و محلات ارتقای چشمگیری یافته است.

فروشگاه های مناطق مختلف مازندران به یمن تلاش های مدافعان وطن و حضور مردم در میادین و خیابان ها تا پاسی از شب برقرار و باز است و جنب و جوش عیدانه در این بازازها به چشم می خورد.

یک کسبه حوالی خیابان شهدای ساری با بیان این که با تلاش های مدافعان وطن ونیروهای امنیت شاهد حضور پرشور مردم هستیم، گفت: امنیت موجود در بر فضای کسب و کارها نیز تأثیر مثبت گذاشته است.

حسین جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر بابیان این که خوشبختانه به رغم شرایط جنگی بازارها رونق خوبی دارد، گفت: اوضاع در بازار عادی است و جنب و جوش دارد.

حال و هوای بازارهای مازندران به رغم وجود جنگ حال و هوای عید و بهار گرفته است، بساط دستفروش ها در حاشیه خیابان ها و فروش سبزه و ماهی قرمز بوی عید را در بازار پیچانده است.

در چنین شرایطی متولیان بخش های مختلف نیز با تقویت نظارت تلاش دارند تا از بروز تخلف در بازار پیشگیری کنند.

یحیی یوسف پور فرماندار چالوس بر ضرورت آمادگی و نظارت دقیق بر بازار در ایام باقی‌مانده تا نوروز تاکید کرد و گفت: مأموریت‌های ضروری برای حفظ ثبات قیمت و تأمین کالاهای اساسی الزامی است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فاصله اندک تا آغاز نوروز، بر ضرورت کنترل قیمت و تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ، تخم‌مرغ و مرغ منجمد تأکید ورزید.

یوسف پوز تأکید کرد: تأمین سفره مردم استان در اولویت قرار دارد و محصولات استراتژیک نباید از استان خارج شوند.

نظارت مستمر فرماندار بر بازار و کنترل قیمت‌ها در ایام پرهیجان نوروز

فرماندار شهرستان چالوس با تأکید بر لزوم همکاری اصناف و اصحاب بازار، اظهار داشت:در شرایط کنونی کشور و با توجه به ایام پرتنش و پرشور نوروز، کفایت عرضه و قیمت‌گذاری مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یوسف پور افزود: ما در کنار شهروندان هستیم و متعهد به نظارت دقیق بر بازار برای حمایت از مردم هستیم.

وی همچنین گفت: هرگونه تخلف از قیمت‌های مصوب، سوءاستفاده از وضعیت و انحصارگرایی به طور جدی پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.

فرماندار اذعان داشت: امید داریم با همکاری همه اصناف، بازار شفاف و منصفانه‌ای را داشته باشیم.

میزبانی از ۹ میلیون مسافر

مازندران تاکنون میزبان ۹ میلیون مسافر شده است و پیش بینی می شود این میزان در روزهای آینده افزایش چشمگیری داشته باشند از این رو تامین اقلام و نظارت گسترده بر بازار مطالبه مردم است.

استاندار مازندران با بیان اینکه استان مازندران در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز شاهد ورود بیش از ۹ میلیون مسافر و حضور سه و نیم میلیون نفر از هموطنان مازندرانی خواهد بود که مجموعاً به ۱۲.۵ میلیون نفر می‌رسد، بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار در این دوره حساس تاکید کرد.

مهدی یونسی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت عدم نظارت دقیق، مردم متضرر خواهند شد.

استاندار مازندران همچنین بر تلاش برای بازگرداندن شادی و نشاط اجتماعی به جامعه با وجود شرایط جنگی تاکید کرد.

دستگاه های نظارتی و بازرسان نیز طی روزهای مانده به نوروز و تعطیلات با تمام توان پای کار آمدند تا جلوی تخلفات احتمالی را بگیرند، از این رو تاکنون پرونده‌های تخلف صنفی زیادی در استان تشکیل شده است.

نقره داغ شدن متخلفان

معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از آغاز طرح نظارتی ویژه تاکنون بیش از ۴ هزار و ۴۵۹ بازرسی اجرا شده و ۲ هزار و ۹۳۳ پرونده تخلف تشکیل شد.

هادی اسماعیلی اعلام کرد: اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۱ آبان ماه در دو مرحله انجام شده است، مرحله نخست شامل برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بود و در مرحله دوم تیم‌های بازرسی ساماندهی شده و فعالیت‌های میدانی آغاز شد.

وی افزود: شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار، بازبینی سامانه‌های انبار و تجارت، تعیین محورهای بازرسی و نیازسنجی اقلام ضروری مردم از جمله اقدامات اولیه در این طرح بوده است.

معاون بازرسی تصریح کرد: در این مدت تیم‌های نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف شامل بازرسی، جهاد، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به بازدید از بنگاه‌ها و مراکز توزیع کالاهای اساسی پرداختند.

وی ادامه داد: چهار هزار و ۴۵۹ بازدید از مراکز عرضه انجام شده و ۲ هزار و ۹۳۳ واحد متخلف شناسایی و پرونده آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و ارزش ریالی پرونده‌های ارسال شده بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان است.

اگرچه بازارهای مازندران به یمن تلاش های مدافعان وطن و پای کار بودن مردم در میادین جنب و جوش عیدانه دارد اما غم‌شهادت رهبر قائد اسلامی و هموطنان شهید در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی بر قلب های مردم این سامان سنگینی می کنند و جز با انتقام سخت و تنبیه متجاوزان آرام نخواهد گرفت.