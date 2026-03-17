  1. استانها
  2. فارس
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

برخورد قاطع با مخلان امنیت در چهارشنبه‌سوری در اقلید فارس

برخورد قاطع با مخلان امنیت در چهارشنبه‌سوری در اقلید فارس

اقلید- دادستان اقلید با تأکید بر لزوم صیانت از امنیت روانی جامعه در آستانه چهارشنبه‌سوری، از برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه عامل ایجاد ناامنی و رفتار مخاطره‌آمیز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حیدری با اشاره به هماهنگی صورت‌گرفته با کلیه نهادهای امنیتی، انتظامی و بسیج، اظهار داشت: در آستانه چهارشنبه پایان سال، با هرگونه عامل ایجاد ناامنی و رفتار مخاطره‌آمیز براساس قانون با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم حفظ امنیت داخلی و آرامش روانی جامعه، برگزاری هرگونه مراسم پرخطر یا استفاده از مواد محترقه در این ایام را اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی دانست و افزود: این‌گونه اقدامات با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

حیدری همچنین از دستگیری سازنده مواد محترقه خطرناک در این شهرستان خبر داد و بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.

دادستان اقلید همچنین تاکید کرد:با توجه به شرایط امنیتی، در صورت دستگیری افراد مخل نظم و امنیت عمومی و یا توقیف وسیله نقلیه تا پایان فروردین ماه تحت نظر بوده و رفع توقیف صورت نمی‌گیرد.

حیدری در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی، زمینه را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم چهارشنبه‌سوری و حفظ آرامش و امنیت جامعه فراهم آورند.

کد خبر 6776812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها