۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

پردیس سینمایی امین تارخ شیراز میزبان روایت شهدای جنگ رمضان

شیراز-پردیس سینمایی امین تارخ در شیراز میزبان رویداد فرهنگی «سووَشون» با محوریت روایتگری از جان‌فشانی‌های جوانان در جنگ رمضان خواهد بود.

این رویداد سه‌روزه در دوشنبه ۲۵، سه‌شنبه ۲۶ و چهارشنبه ۲۷ اسفند، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در تماشاخانه سرو پردیس سینمایی امین تارخ برگزار می‌شود.

به گفته سید میلاد دانشور، مدیر پردیس تارخ، هدف از برگزاری رویداد «سووَشون» این است که مخاطبان با روایت‌های خانواده شهدای جنگ رمضان، خادمین تغسیل و تکفین شهدا و اهالی هنر و رسانه آشنا شوند و جان‌فشانی‌های این جوانان را از نزدیک درک کنند.

وی افزود: در بخش گفت‌وگو، سیدعبدالغفار حسینی، خادم موکب «عزیزم حسین (ع)»، حضور خواهد داشت و تجربیات و دیدگاه‌های خود را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد.

دانشور همچنین خاطرنشان کرد که این رویداد با همکاری پردیس سینمایی تارخ، دفتر روایت حوزه هنری فارس و باشگاه امید برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای آشنایی با روایت‌های اصیل دفاع مقدس سوم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان فراهم می‌آورد.

