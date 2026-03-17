  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

«متجاوزان» پشیمان خواهند شد؛ ترس دشمن از نیروهای مسلح و ملت غیور ایران

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ایستادگی تاریخی مردم ایران در میدان‌ها و پای ارزش‌های انقلاب گفت: ملت ایران متجاوزان را از این تجاوزشان پشیمان خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه‌شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان در استانداری با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی به معرفی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر امام شهیدمان، مسیر پرافتخار ایشان را ادامه دهیم.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه مسئولان و نیز ائمه جمعه استان در هفته‌های اخیر گفت: حضور مردم در صحنه دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی، فرصت ارزشمندی برای پیشبرد طرح‌های فرهنگی و اجتماعی است همانطور که پس از شهادت آیت‌الله بهشتی نیز چنین فضایی در کشور ایجاد شده بود.

امام جمعه سمنان با اشاره به همدلی و یکپارچگی اقشار مختلف مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: این امر وظیفه مسئولان را برای خدمت شایسته به مردم مضاعف می‌کند.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جمع‌آوری زکات فطره نیز گفت: میزان زکات فطره و جزئیات مربوط به آن، طی روزهای آینده به استحضار مردم شریف استان خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه همگان باید در اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های خود بیشترین دقت و حساسیت را داشته باشند، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی منسجم و برخوردار از امام و رهبری جامع‌الشرایط و دیگر ارکان از جمله شورای‌عالی امنیت ملی است و تصمیمات لازم در خصوص وقایع کشور بوسیله آنها اتخاذ خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر هماهنگی مسئولان عالی کشور در خصوص تحولات اخیر گفت: آنچه تمام مسئولان کشور بر آن اتفاق نظر دارند پشیمان کردن دشمن متجاوز از تجاوز به ایران اسلامی و اخراج دشمن آمریکایی از منطقه است که قاطع و مصمم دنبال می‌شود.

مطیعی با بیان اینکه ایران، امروز در زمره کشورهای ابرقدرت جهان قرار دارد، اظهار کرد: رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی که مدعیان اصلی قدرت و تکنولوژی هستند امری ساده و کوچک نیست چراکه دیگر کشورهای جهان از رویارویی با آنها ترس و واهمه دارند لذا در این امر نباید مرعوب تبلیغات وسیع دشمنان شد.

کد خبر 6776846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها