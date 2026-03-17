«متجاوزان» پشیمان خواهند شد؛ ترس دشمن از نیروهای مسلح و ملت غیور ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه‌شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان در استانداری با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی به معرفی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر امام شهیدمان، مسیر پرافتخار ایشان را ادامه دهیم.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه مسئولان و نیز ائمه جمعه استان در هفته‌های اخیر گفت: حضور مردم در صحنه دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی، فرصت ارزشمندی برای پیشبرد طرح‌های فرهنگی و اجتماعی است همانطور که پس از شهادت آیت‌الله بهشتی نیز چنین فضایی در کشور ایجاد شده بود.

امام جمعه سمنان با اشاره به همدلی و یکپارچگی اقشار مختلف مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: این امر وظیفه مسئولان را برای خدمت شایسته به مردم مضاعف می‌کند.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جمع‌آوری زکات فطره نیز گفت: میزان زکات فطره و جزئیات مربوط به آن، طی روزهای آینده به استحضار مردم شریف استان خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه همگان باید در اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های خود بیشترین دقت و حساسیت را داشته باشند، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی منسجم و برخوردار از امام و رهبری جامع‌الشرایط و دیگر ارکان از جمله شورای‌عالی امنیت ملی است و تصمیمات لازم در خصوص وقایع کشور بوسیله آنها اتخاذ خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر هماهنگی مسئولان عالی کشور در خصوص تحولات اخیر گفت: آنچه تمام مسئولان کشور بر آن اتفاق نظر دارند پشیمان کردن دشمن متجاوز از تجاوز به ایران اسلامی و اخراج دشمن آمریکایی از منطقه است که قاطع و مصمم دنبال می‌شود.

مطیعی با بیان اینکه ایران، امروز در زمره کشورهای ابرقدرت جهان قرار دارد، اظهار کرد: رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی که مدعیان اصلی قدرت و تکنولوژی هستند امری ساده و کوچک نیست چراکه دیگر کشورهای جهان از رویارویی با آنها ترس و واهمه دارند لذا در این امر نباید مرعوب تبلیغات وسیع دشمنان شد.