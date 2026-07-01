«تشییع رهبر شهید» پژواک وفاداری ملت به انقلاب؛ مسئولان پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد استانی هماهنگی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در استانداری سمنان تأکید کرد: مردم ۳۰ کشور دنیا و شخصیت‌های دینی و سیاسی ۹۰ کشور دنیا برای حضور در این مراسم عظیم اعلان آمادگی کرده‌اند؛ بنابراین اصل این حرکت متعلق به مردم است و مسئولان نیز وظیفه هماهنگی، پشتیبانی و فراهم کردن زمینه حضور باشکوه مردم را بر عهده دارند.

وی برگزاری مراسم تشییع را ادای دین به امام شهید و همچنین اعلام وفاداری به راه و آرمان‌های بلند ایشان دانست و افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، استمرار همان وفاداری و بصیرتی است که در صد و بیست شب گذشته از ملت ایران در میادین و خیابان‌ها مشاهده شد.

امام جمعه سمنان اقتدار نظام اسلامی را از مهم‌ترین پیام‌های برگزاری این مراسم برشمرد و گفت: هر اقدامی که موجب برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم شود، در حقیقت گامی در جهت تقویت اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و بازتاب گسترده این مراسم در کشورهای مختلف، از جمله تشییع پیکر مطهر ایشان در کشور عراق نیز بیانگر همین واقعیت خواهد بود.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور میدانی مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این خصوص تأکید کرد و گفت: حضور مستقیم مسئولان در صحنه، موجب ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌ها خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین بر رعایت مسائل ایمنی، آمادگی مراکز درمانی، تجهیز اتوبوس‌ها به بسته‌های امدادی، ساماندهی مناسب مواکب، اطلاع‌رسانی مطلوب به زائران و توجه به الزامات محیط‌زیستی در مسیرهای تردد تأکید کرد.