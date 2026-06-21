تشییع رهبر شهید کاملاً مردمی ساماندهی شود؛ تأکید بر هوشیاری امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی آئین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در استانداری سمنان با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و کار گسترده برای استقبال از زائران تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره) اظهار کرد: استفاده از ظرفیت کمک‌های مردمی در کنار خدمات دولتی در امور استقبال از زائران، موجب تکمیل عظمت و شکوه این مراسم میلیونی خواهد بود و البته باید توجه داشت که این مراسم باید بطور مردمی ساماندهی و برگزار شود.

وی بر لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی و مردمی برای شناسایی و حل معضلات و مشکلات زیرساختی استان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت اسکان در مساجد، مدارس و دیگر اماکن قابل سکونت برای زائران بررسی شده و در صورت وجود اشکالات و محدودیت، در رفع آنها تسریع گردد.

امام جمعه سمنان ادامه داد: حل مشکل زیرساخت‌های اماکن میزبان، نیازمند انجام بازرسی‌های مستمر است تا ضعف‌ها و کمبودها بدون نیاز به ابلاغیه و قرارگرفتن در فرآیندهای اداری به سرعت برطرف شوند.

مطیعی به برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره) به صورت همزمان با مراسمات اصلی در نقاط مختلف اشاره کرد و گفت: برای آن دسته از افراد که امکان حضور در مراسم اصلی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید(ره) را ندارند نیز باید مراسم‌هایی همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید(ره) در هر شهر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

وی توجه به امور امنیتی را یکی دیگر از موارد پر اهمیت در این زمینه عنوان کرد و گفت: با وجود عدم اعلام رسمی پایان جنگ تحمیلی، تأمین امنیت شرکت‌کنندگان در مراسم اهمیت دو چندان دارد؛ لذا دستگاه‌های مربوطه با هوشیاری هرچه بیشتر، زمینه برگزاری امن‌ این مراسم را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر ضرورت تقسیم عادلانه امکانات حمل و نقل در سراسر استان و نیز فضاسازی شهرها و جاده‌های استان خاطرنشان کرد: امیدواریم به توفیق الهی، این مراسم که قطعا یکی از بزرگترین مراسمات تشییع در تاریخ خواهد بود، به بهترین نحو انجام شود و پیام اقتدار ملت ایران به واسطه خون آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای(ره) به تمام دنیا مخابره شود.