مطیعی: رهبر شهید، تمام سرمایه عمرش را در راه عزت ایران نذر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح آدینه در یکی از شبکه های اجتماعی توئیتی را در خصوص وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر کرد.

مطیعی در این توئین ضمن اشاره به اندوه مردم ایران اسلامی و استان سمنان به افق های روشن پیش روی ایران به برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد.

مطیعی در این توئیت نوشت: روزهای آینده، روزهای وداع با بزرگمردی است که لحظه‌لحظه عمر خود را در راه اعتلای اسلام و اقتدار ایران صرف کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین ادامه داد: با قلب‌هایی مالامال از غم و اندوه، اما اندیشه‌ای مصمم، به او ادای احترام خواهیم کرد.

گفتنی است امروز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران آغاز می شود.

استان سمنان این روزها خود را آمده پذیرایی از زائران رضوی و سوگواران تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی کرده است.