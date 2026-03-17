بسمه تعالی
بیانیه رصدی - تحلیلی شماره 4
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با رصد و تحلیل شرایط جاری کشور اولویتهای شناختی زیر را به عنوان موضوعاتی که در روزهای پیشرو کنشگران عرصه شناختی باید به آنها بپردازند را اعلام مینماید:
انتخاب رهبر عظیم الشأن انقلاب – حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای حفظه الله تعالی- توسط مجلس خبرگان و همچنین صدور اولین پیام حکیمانه و جامع ایشان به همراه تنفیذ احکام صادره از سوی رهبر شهید، موجب آرامش و طمأنینه اجتماعی در جامعه ایرانی و علاقمندان به ایران اسلامی شد. ضمن شکر الهی، تبیین پیام معظمله برای آحاد جامعه و تلاش حداکثری برای اجراییسازی آن مورد تاکید است. تبیین شخصیت محبوب و جامع ایشان برای همگان با هر وزن مذهبی امری موثر و ضروری است.
دشمن متجاوز به دلیل ناکامیهای پیدرپی در میدان رزم و دریافت ضربات سنگین از نیروهای مسلح کشورمان، در تلاش است با ترکیبی از «حملات وحشیانه به اماکن مسکونی و زیرساختها»، «شایعهسازی و جنگ روانی» و «طولانی کردن زمان جنگ» در اراده مستحکم ایرانیان خلل ایجاد کرده و آن را به «فرسایش تدریجی» دچار کند و از این رهگذر، زمینه را برای اغتشاشات داخلی فراهم نماید. از این جهت *توجه به نکات زیر ضروری است؛*
اظهارنظرهای رئیسجمهور جنایتکار امریکا در مورد جنگ و پایان آن یا سایر اخباری که در مورد شخصیتهای منحوس آنها همچون نخستوزیر خبیث رژیم صهیونی یا حوادث جنگ توسط رسانههای بیگانه مخابره میشود، «جنگ روانی» و به منظور ایجاد تردید در بین مردم است. مسئولین کشور زیر نظر فرمانده کل قوا، صرفا با رعایت «مصالح ملی» و برای تامین «امنیت پایدار» و «شرایط غیرمبهم» برای کشور، در مورد اتمام یا ادامه جنگ تصمیم لازم را خواهند گرفت و همگان تابع تصمیم آنها خواهیم بود.
انفجار یا حوادث امنیتی بزرگ در امریکا، اروپا یا هر کشور دیگری و استناد آن به ایران (مانند حادثه یازده سپتامبر)، توطئهای برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و طراحی شده توسط خود آنهاست.
حضور پرشور مردم شریف در میادین و خیابانها تا رفع همه خطرات احتمالی کماکان راهبرد اصلی مبارزه است. «محلهمحوری» تجمعات و کنشگریها با محوریت مساجد، ایجاد تنوع در برنامههای تجمعات، پاسخگویی به سوالات احتمالی مردم و توجه به عنصر «جهاد تبیین و تبلیغ» برای همگان در همه شهرها، حتی شهرهایی که به لطف الهی مورد هجوم قرار نگرفتهاند، نباید مورد غفلت واقع شود.
در تقارن «عید سعید فطر» و «عید باستانی نوروز» و همزمانی آنها با سوگواری شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب، فرماندهان، نظامیان و مردم عزیز ایران، باید ترکیبی از «معنویت»، «غم» و «سرور» با «آداب و رسوم ایرانی» را در هم آمیخت و «شور و حماسه ملی» را به رخ جهانیان کشید و ظرفیت فرهنگ چندهزارساله ایرانی اسلامی در ایجاد نشاط و حماسه اجتماعی در هر شرایطی را به همگان نشان داد.
شناساندن خائنان داخلی و خارجی که تجزیه ایران و خون ایرانی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد – همانطور که به راهبرد اغتشاش و کشتهسازی در هجده دیماه سال جاری اعتراف کردند – برای ملت شریف ایران امری ضروری است.
سازمانهای رسمی کشور که مأموریت بینالمللی دارند و همچنین انسانرسانههای عرصه جهانی میبایست، صدای ایران در خارج از کشور بوده و اجازه ندهند، جای جلّاد و شهید توسط رسانههای بیگانه در اذهان جهانیان عوض شود و فاتح بودن ایران و شکست امریکا و رژیم صهیونی به جهانیان منتقل نشود. تجربه جنگ دوازده روزه نشان میدهد، در غیر این صورت، پیروزی نظامی بر دشمن امر ناچیزی است و عملا بازدارندگی بینالمللی ایجاد نمیکند.
تنگه هرمز و سایر ظرفیتهای ژئوپلتیک کشور مهمترین ابزار شکستن تابآوری اقتصادی امریکای جنایتکار و نشاندادن اقتدار ایران اسلامی به همه جهانیان است. از این جهت باید از نیروهای مسلح غیور و شجاع کشور بابت کنترل آنها کاملا حمایت کرد.
مسدودسازی شبکههای اجتماعی مورد استفاده دشمن نظیر اینستاگرام، تلگرام و ایکس در شرایط جنگی فعلی موجب ارتقاء امنیت ملی کشور شده و ضمن تشکر از مسئولین ذیربط، انتظار میرود همین رویه تا پایان جنگ ادامه یابد. پس از جنگ نیز ادامه فعالیت این شبکهها، صرفا باید مشروط به رعایت اقتضائات حکمرانی جمهوری اسلامی ایران باشد.
