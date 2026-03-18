محمود شوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجاوز دشمن به خاک ایران و جنگ تحمیلی، اظهار داشت: این جنگ توسط امریکا و رژیم صهیونیستی اغاز شد و یکی از موضوعات مهمی که در این جنگ شاید برای اولین بار با آن مواجه هستیم اینکه بسیاری از معادلات جنگ با ویژگیهای شخصیتی رئیس جمهور امریکا پیوند خورده است؛ ترامپ نشان داده یک روحیه متزلزل و نامتوازن دارد و براساس احساسات لحظه ای خود، تصمیم میگیرد. ما بایک پدیده ای مواجه هستیم که عملا نمیشود لحظه به لحظه آن را پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: یک متغیر دیگری نیز وجود دارد و آن رژیم صهیونیستی است که اهداف آن این است که تا انجا که میتواند موجودیتی به نام ایران را تضعیف کند، چه از طریق از بین بردن زیرساختهای نظامی و چه از طریق تجزیه.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: وقتی جنگ اغاز شد هدف اصلی دشمن این بود که نظام سیاسی ایران را دچار فروپاشی کنند اما این هدف برایشان محقق نشد؛ به نظر میرسد هنوز رژیم به این نتیجه رسیده باشد که باید اهداف دیگری دنبال کند چرا که اهداف انها، هدفهای حداکثری است تا از این طریق موقعیت خود را تثبیت کند.

شوری افزود: انچه واضح است اینکه این نوع واکنش و پاسخ ایران برای امریکایی ها قابل پیش بینی نبوده است و انها در شرایطی قرار دارند که اگر ترامپ در رودربایستی حرفهای خود نبود این موضوع میتوانست باعث تغییر رویکرد ایالات متحده شد.

وی افزود: ما در یک شرایطی قرار داریم که بنظر میرسد این جنگ به سمت فرسایشی شدن پیش میرود. البته با توجه به هزینه جنگ برای اقتصاد جهانی و برای هر دو طرف، این جنگ نمی‌تواند خیلی طولانی شود. البته این طرف مقابل هست که باید تغییر رویکرد دهد نه ایران.

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر جنگ به اغتشاشات، تصریح کرد: این موضوع از ابتدا هم دستور کار امریکا و رژیم اسراییل بود و آنها امیدوار بودند از این طریق بتوانند به هدف فروپاشی نظام سیاسی ایران دست یابند چرا که هیچ جنگی با حملات هوایی به هدف خود نخواهد رسید لذا انها هم بر متغیرهای مانوعی سرمایه گذاری کرده بودند.

وی ادامه داد: خوشبختانه هردو موضوع با شکست مواجه شده است. بنابراین حتما با هشیاری بیشتر مردم این موضع نیز از دستور کار امریکا که خارج‌شده، از دستور کار رژیم اسرائیل هم خارج گردد.